Pobladores de Tlacotenco no dejarán operar al Ometochtli

Pese negarse la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT) de que autobuses Mi Bus brinde servicio a la comunidad de San Juan Tlacotenco, los pobladores no dejarán operar a los camiones de la línea Ometochtli, además denunciaron que aún existen adeudos a clínica particular.

Alejandro Alvarado Terán, ayudante de la comunidad de San Juan Tlacontenco informó que el pasado jueves sostuvieron otra reunión en las instalaciones de la SMyT, con Eduardo Galaz Chacón, director de servicios públicos y privados.

En la reunión le pidieron autorización para que una nueva línea de transporte preste servicio a la comunidad de San Juan Tlacotenco, sin embargo, la respuesta es que no existe ninguna empresa autorizada y un rotundo no a la operación de Mi Bus.

Además Eduardo Galaz les dijo que se hará la revisión de las unidades de la línea de transporte Ometochtli y que si están en buen estado continuarán operando en San Juan Tlacotenco.

El ayudante municipal indicó que actualmente de forma provisional les está brindando el servicio Pullman de Morelos, a través de los Camiones Mi Bus, de hecho salen cada hora de San Juan Tlacotenco, a partir de las 5:00 de la mañana y el último a las 16:00 horas.

Mientras que del vergel de Cuernavaca salen cada hora a partir de las 6:30 de la mañana y la última corrida es a las 19:00 horas.

Los camiones llegan por la autopista, entran por la caseta, hacen parada en la zona conocida como El Guayabito, donde hace parada La Estrella Roja y de ahí entran a San Juan Tlacotenco.

Desde el día del accidente la línea de transporte no entre, ni le permiten brinde servicio los pobladores de la comunidad de San Juan Tlacotenco y ya no van a permitir que lo haga nuevamente porque no es la primera que pasan accidentes y no responden, ni pagan la atención a lesionados.

Esta situación no ha afectado que turistas visiten el Pueblo Mágico de Tepoztlán, puesto que entre semana los camiones de Ometochtli puede llegar hasta el Centro, y os fines de semana al corralón de la empresa, solo no pueden acceder a la comunidad de San Juan Tlacotenco.

De acuerdo a las autoridades municipales cada fin de semana reciben una visita de entre 7 y 8 mil visitantes nacionales y extranjeros.

Indicó que hasta el corte de las 5 de la tarde del 26 de noviembre se tenía una adeudo con la clínica particular que atiende a los heridos del accidente, del señor Gonzalo Terán Siles un adeudo de 44 mil 855 pesos y requiere se le practique una tercer cirugía, peor como existe el saldo no se la han hecho.

La señor Domitila Franco, está dada de alta clínicamente desde el 18 de noviembre, pero no ha podido abandonar la clínica por un adeudo de de 195 mil 32 pesos.

La empresa solo les dice que ya van a pagar, y van pagando en abonos, por lo que este fin de semana van a tener reunión los pobladores de la comunidad y familiares de los lesionados para ver qué acción van a realizar.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter

Local