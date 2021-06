Pobladores de Miacatlán pagarán una cuota mensual por el agua

El alcalde de Miacatlán, Abel Espín García, señala que los ciudadanos de las cinco colonias donde se suspendió el servicio de agua potable deberán de pagar una cuota mínima de 50 pesos mensuales para recibir el vital líquido, de lo contrario seguirá con el agua contaminada del canal Los perritos.

El presidente municipal rechazó que la suspensión del servicio de agua potable en las cinco colonias que se abastecen del nuevo pozo ubicado en la colonia “Linares” se deba a un revanchismo político, como aseguran los vecinos afectados con el súbito corte del servicio de agua potable y restablecer el servicio del agua del canal “Los perritos” que en forma rodada les llegaba y abastecía desde hace más de 100 años.

Precisa que Miacatlán solo tiene dos pozos, “había uno que lo dejaron a la mitad y nosotros terminamos de construirlo con el apoyo de Conagua, Ceagua y recursos del Ayuntamiento para realizar los pagos necesarios para echarlo andar”, dijo el alcalde en torno a la construcción del nuevo pozo, para las colonias Linares, La Toma, La Zapata, Mirador y La presa.

“Hicimos las redes, se les hizo gratis, no se les cobró un solo peso, incluso las tomas de agua fueron gratis para esas colonias y durante 6 meses se les informó en varias reuniones que tenían que regularizarse, hacer sus contratos, ya que todas estas colonias tenían el servicio de agua rodada, que manejaba un sistema de agua independiente, ya que era el agua de los perritos que no es agua potable y les llegaba contaminada y consumieron durante más de 100 años”.

Aclaró que se cortó el servicio por un adeudo de más de 150 mil pesos con la CFE, y en la reunión que se tuvo con ellos se les pidió que paguen una cuota mínima de 50 pesos a partir de julio y hasta diciembre que concluye su periodo, y aunque varias familias aceptaron y se manifestaron resueltos a regularizar su situación, se trata de por lo menos 700 familias de las cinco colonias que se ven afectadas.

“Se les va a seguir dando el agua, pero van a tener que pagar, el Sistema de Agua Potable, ya que no es autosuficiente pues de las más de 4 mil 500 tomas del municipio, sin tomar en cuenta las tomas del nuevo pozo no pagan el agua, porque así se acostumbraron, ya que les decían no pagues agua, no pagues predial, mientras votes por mí” dijo al advertir de una morosidad de más del 60 por ciento.

Reiteró que llevan dos años que les recortaron el 40 por ciento del presupuesto con la separación de Coatetelco, “con un millón 800 mil pesos mensuales, no se puede mantener un ayuntamiento, es una cosa de que cómo le hemos hecho pues con medidas, soy de los presidentes que menos cobran, soy maestro jubilado, mi esposa es maestra jubilada y les he dicho y les he hecho lo que lo no hicieron 10 años, pero el pueblo pone y el pueblo quita como dice el presidente Obrador, yo no tengo ningún problema mi periodo se termina el 31 de diciembre”, dijo el aspirante a la fallida reelección, quien recordó que ha tenido otros cargos como ser el ex dirigente estatal del PRD.