Pobladores de Hueyapan preparan movilizaciones

Habitantes de Hueyapan exigen al Tribunal Estatal Electoral y al Gobierno del Estado reconocer las asambleas que se realizaron en enero, en las que se asignó al nuevo Concejo Municipal. Luego de que el Tribunal Estatal Electoral desconoció este fin de semana las asambleas que se realizaron en enero, donde se destituyó al anterior Concejo Municipal, encabezado por Pablo Alonso Rodríguez y Lilia González, así como el Concejo Mayor, piden se reconozca la asignación del nuevo Concejo que fue electo en la última asamblea, en enero.





De acuerdo con los habitantes, se determinó realizar una asamblea general en la que se informó sobre la resolución emitida por parte del TEE y se acordó exigir al Tribunal y al Ejecutivo reconocer dichas asambleas. "En estos momentos estamos haciendo un acto a manera de protesta social: la cancelación de la oficina de Asuntos Legales que dirige Pablo Alonso Rodríguez, y estamos exigiendo que el Congreso del Estado, Gobierno del Estado y el Tribunal Estatal Electoral respeten la determinación del pueblo y reconozcan a nuestros nuevos representantes, así que vamos a realizar protestas", señalaron.





Según los habitantes, ambas asambleas tuvieron la asistencia reconocida dentro de los usos y costumbres para realizar la toma de decisiones de la destitución del anterior Concejo Municipal, integrado por Pablo Alonso, Lidia González Cortés y el llamado Concejo Mayor.





Ante está situación manifestaron que hacen responsables a las autoridades estatales de la situación que está pasando, al no entregar un dictamen a favor del pueblo, y con ello evitar la movilización que pone en riesgo la misma salud de la ciudadanía, ya que anunciaron que este martes acudirán a realizar la toma del Tribunal Estatal Electoral, Instituto Nacional de Antropología e Historia, por un dictamen de antropología que realizó sin tomar en cuenta a la población, además de anunciar cierre de vialidades en Cuernavaca y Cuautla.





Al respecto se buscó a los actuales integrantes del Concejo Municipal quienes señalaron que las asambleas no pueden ser reconocidas, ya que no fueron convocadas por el Concejo Mayor, y no se realizó con los requerimientos necesarios que se han establecido dentro de los Usos y Costumbres de dicho municipio, por lo que señalaron que para tener legalidad deben efectuarse conforme se ha determinado por la misma población.