Planta tratadora de Zacatepec contamina agua de riego: ejidatarios

Autoridades Ejidales denuncian que no fueron tomados en cuenta, ni firmaron documentos de autorización, para que las aguas de la planta tratadora de Zacatepec que fue rehabilitada sean arrojadas al canal de la séptima toma que en su paso por Jojutla riega los campos y parcelas de la zona, por lo que exigirán que se haga un análisis de la calidad del agua para que deje de contaminar esas tierras.

El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, junto con varios funcionarios de su gabinete y del Gobierno Municipal de Zacatepec reinauguraron la planta tratadora de aguas residuales que se instalo en los campos de “Casa Blanca”, obra que nunca funciono al 100% y arrojaba sus aguas sin tratar al canal de la séptima toma, afectando las tierras de cultivo.

Ni siquiera los dejaron acudir al evento de reinauguración de la planta tratadora de aguas residuales, reclamaron los ejidatarios al externar su inconformidad con las descargas de aguas en sus tierras; Alfredo Domínguez Arteaga, presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido de Jojutla, manifestó que "al Ejido de Jojutla no se le hizo participe de esta obra, por eso estamos aquí y estamos molestos".

Previamente habían cuestionado al presidente del núcleo ejidal si firmó algún documento donde aprobaba que se viertan las aguas al canal y si hay algún documento que justifique que todas esas descargas tengan que llegar a las tierras de cultivo; "consideramos que debió haber firmado algún documento de aprobación, porque estas aguas se mezclan con las aguas del canal y van a dar a tierras y parcelas de los campos de Nexpa, Teocalcingo, los particulares e Higuerón Viejo, pero además a traviesa por la colonia Zapata hasta desembocar en el rio Yautepec", expresaron los ejidatarios.

El presidente del Comisario de Ejidal, Pedro Ramírez Villanueva, manifestó su inconformidad y la desconfianza en la rehabilitación de esta planta tratadora ya que temen que dentro de unos meses presente fallas y vuelva a dejar de funcionar; señaló que desde el 2010 que se puso la planta las aguas del canal están muy contaminadas y solo pueden sembrar caña de azúcar.

Advirtió que durante años han externado su molestia pero ninguna autoridad, ni estatal ni municipal, responde por los problemas de contaminación y las descargas de aguas negras y fétidas que se van por todo el canal a cielo abierto y que incluso atraviesan por la colonia Emiliano Zapata, donde años atrás se han registrado incluso desbordamientos de aguas en varios domicilios de esta colonia en Jojutla.

“Esa rehabilitación no garantiza que van a dejar de contaminar”, dijo Ramírez Villanueva quien remarcó que exigirán análisis de la calidad del agua.

“En el Ejido de Jojutla no hemos aprobado ni firmado nada, tampoco fuimos invitados para conocer en qué condiciones en las que ya está trabajando esta planta tratadora”, reclamó al manifestar que desconoce por que invitaron a autoridades ejidales de Zacatepec, que no les toca nada de esas aguas de los drenajes de Zacatepec; “los afectados somos del Ejido de Jojutla, y es una fuerte contaminación que ya no queremos tener”.





