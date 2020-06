Pintan topes para sobrevivir

Sábados y domingos ya es costumbre verlo sobre la Avenida principal rumbo a la colonia Lauro Ortega del municipio de Temixco; Gabriel desde temprano llega y coloca pintura sobre los topes mientras espera paciente que los automovilistas le den una "cooperación".

Vengo a pintar los topes y ganarme la vida recibiendo algunos pesos, no puedo trabajar en otra cosa porque tengo tres operaciones que no me permiten cargar pesado o actividades así.

De fondo se escucha la canción de "He renunciado a ti" del famoso José José, desde una pequeña bocina que el mismo carga para que el tiempo transcurra con menos peso, cuenta.

Uno recibe de todo desde groserías, recibo bendiciones, de todo ahora si que hay que aguantarse a veces me va bien a veces me val mal, como todo en la vida, trato que irme en cuanto tenga las monedas suficientes.

Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde Gabriel pasa la jornada bajo el rayo del sol, se cubre a medias con una gorra y una franela que sostiene en la cabeza con unas pinzas para ropa.

En la semana hago jardines y los fines de semana me vengo a pintar los topes, le pido paciencia a los que pasan que no sean groseros, sino me van a dar monedas que solo sean amables ya que también es un servicio a la comunidad lo que yo hago.