Pierden ayuntamientos ingresos por mil mdp

Tras rechazar este martes el Congreso del Estado 32 leyes de Ingresos municipales, un grupo de alcaldes encabezados por el edil de Totolapan, Sergio Livera Chavarría, denunciaron que esto implicará que cerca de mil millones de pesos que eran utilizados para apoyar a las escuelas y centros de salud en el estado, desaparezcan.

Lamentamos que tres diputados de los 13 que tenían en Pleno no hayan aprobado favorablemente los dictámenes de las 36 leyes de ingresos de los municipios, dejando de circular alrededor de mil millones de pesos menos que los municipios utilizaban para apoyar a las escuelas, exclamó.

El presidente en funciones de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), resaltó que estos recursos enterados por los Ayuntamientos iban directamente a la nómina de las instituciones educativas, aunque era facultad del Gobierno Estatal otorgarlos.

Además, acusó la falta de interés por parte del Gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para analizar en conjunto regresar el cinco por ciento de participaciones federales a los Ayuntamientos, lo cual les fue retenido desde el sexenio pasado para el Mando Único y que pretenden, sea destinado para la realización de obra pública e infraestructura.

No deben de minimizar la representación y la fuerza que tienen los presidentes municipales, subrayó.

Mientras tanto, la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, explicó que los munícipes trabajarán con la ley de ingresos 2019 pero no podrán cobrar el impuesto adicional que representaba el 25 por ciento de la recaudación, al considerarlo inconstitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al haber reformado la Ley General de Hacienda Municipal del Estado.

Esto, dijo, significa que los ciudadanos van a pagar menos por los servicios municipales, "la determinación del Congreso está sustentada porque nosotros llevamos a cabo el proceso legislativo como debe de ser. El proceso se llevó tal cual, están las firmas y actas. La decisión es propia de cada legislador".

La legisladora priísta recordó que dentro del órgano legislativo convocaron a cuatro reuniones de conciliación con los alcaldes; sin embargo, mandaron a sus tesoreros y tesoreras, donde se les hizo saber que no solamente ya no debían cobrar el 25 por ciento del impuesto adicional, sino también todo lo inconstitucional que llevaban algunas leyes de ingresos.

Al concluir el primer período de sesiones del Segundo Año Legislativo, Mazari Espín, aclaró no podrán presentar nuevas iniciativas al haber sido desechadas por el Pleno, quedando con los mismo recursos del año pasado.

Desde principios de noviembre pasado tras la anulación del llamado impuesto adicional, los presidentes municipales solicitaron entre otras cosas, aumentar impuestos para evitar perder lo recaudado por este concepto, así como un fondo de ayuda para el pago de laudos a favor de los municipios que enfrentan una crisis financiera, y recuperar el cinco por ciento de participaciones federales.

Sin embargo, Axochiapan, Temoac, Tetela del Volcán y Tlaltizapán no se unieron a esta petición, lo que representó que su presupuesto 2020 fuera autorizado por la LIV Legislatura.

Amenazan los alcaldes con cierres en todo el Estado

Mediante un documento, ediles de por los menos 30 municipios están solicitando al Gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, una reunión para abordar la problemática económica que enfrentan, y en caso de no ser atendidos, amenazaron con cerrar las principales carreteras de la entidad.

El documento fue firmado por Sergio Omar Livera Chavarría, presidente electo de la junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm) y y Roberto Adrián Cazares González, edil de Zacualpan.

A nombre de los alcaldes, están solicitando una reunión de carácter urgente, sin intermediarios, para revisar el problema que actualmente enfrentan derivado de la aprobación de la ley de ingresos de los municipios para este 2020.

Por lo que, de no ser atendidos a la brevedad posible, a partir de este día, 31 de enero y durante todo el fin de semana largo, a partir de las 6:00 horas se estarían manifestando en las principales vías de comunicación del estado.

Es traición: Agustín Alonso

El presidente municipal de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez calificó como traición el que diputados no hayan aprobado las leyes de ingresos de los municipios.

Dijo que las reuniones que se sostuvieron previamente solo fueron "una tomada de pelo", y que esto refleja una total insensibilidad de los legisladores que no conocen la problemática que enfrentan los municipios.

Alonso Gutiérrez dijo sentirse engañando, tuvimos varías reuniones con los diputados y nos afirmaron entender la situación y se comprometieron a no dejar solos a los ayuntamientos, pero no fue así, solo fue en palabras y no en hechos.

Es asunto político: Antonio Villalobos

El rechazo de la Ley de Ingresos por parte del Congreso del Estado es un asunto con carga política, mismo que atribuyó a subalternos del Gobierno Estatal, y no del gobernador Cuauhtémoc Blanco, con quien mantiene buena relación, así lo señaló el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, quien agregó que entre los planes alternativos con que cuenta su administración como es la modernización del sistema de catastro, la cual no se ha hecho desde el 2007.

A final de cuentas, sabemos que para Cuernavaca hay una carga política que tendremos que sostener, desde un principio ya sabíamos, con una precisión casi exacta, quienes votarían a favor de una ley acorde a la que presentamos para Cuernavaca, dijo luego de que el martes los diputados locales rechazaran la Ley de Ingresos 2020.

Aseguró que la ley que presentaron al Congreso del Estado, era una Ley acorde para seguir teniendo servicios dignos y austeros.

A través de este comunicado, el gobierno estatal respondió a la exigencia de presidentes municipales que se quejaron por falta de atención del Ejecutivo a sus demandas por mayores ingresos:

Con información de Jessica Arellano y Dulce Gaviña.