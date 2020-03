Pierde la paciencia el comercio de Cuernavaca

Mientras comerciantes en el Centro Histórico acusaron cobro de piso por parte de la delincuencia con asesinatos, el presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, confió que esos hechos los enfrentan personas que de alguna manera no son buenas, pero confió en la investigación de la mesa de seguridad porque en su opinión hay una disputa entre comerciantes; mientras el secretario de gobierno, Pablo Cárdenas, afirmó que no está fallando nada, aunque por días se incrementa la violencia, en realidad ésta va a la baja.

Iván Contreras, representante de los comerciantes del kiosco, dijo que desde hace algunos meses han comenzado a sufrir extorsiones y denunció que este grupo de personas había aumentado sus extorsiones y visitaban incluso hasta las señoras que con sus cubetas vendían chayotes.

"Es decir, fueron a matarlo y no usan sus cámaras del C-5 para ubicar a los responsables, vivimos con miedo, el gobernador está de adorno y el presidente se dedica a cuidar lobitos en la noche, nos tenemos que armar como comerciantes y estar aquí atrincherados para meterles unos balazos a los delincuentes del mercado y de la estación. O nos armamos nosotros porque no es justo que gente que trabajamos y le damos una imagen a Cuernavaca ahora vivamos con miedo o alerta porque el Gobierno no sirve. Ya hay una camioneta del C-5 cuidando el centro después del asesinato de anoche".





"Criticaba a Graco Ramírez y con todo y eso Alberto Capella al menos controló más a la delincuencia, por eso lo invitó a que se ponga las pilas. Si no hay una respuesta a que una persona venga a echar balazos en el centro, entonces como comerciantes nos tenemos que armar", sancionó al recordar al aquel entonces alcalde Blanco Bravo.

"Desafortunadamente hay enfrentamientos que se están dando por la disputa de plazas, por lugares y espacios. Aunque no estamos tan inmersos, nos perjudican porque estamos quedando en medio, espero que las indagaciones determinen el proceder de cuál es el origen de los hechos", comentó Antonio Villalobos Adán, acalde de capitalino.

Sobre esto, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, aceptó que el pasado lunes 2 de marzo fue un día violento que no se había repetido desde hace varias semanas.

Crece Indignación Social: CCE

Tal parece que las circunstancias y los días van pasando y no hay un reflejo de que los números en materia de inseguridad vayan a la baja, por lo que la indignación social crece y ya hay ciudadanos que hablan de armarse para defenderse de la delincuencia, "lo que sería una clara muestra de que del Estado de Derecho estaría rebasado", así lo expuso el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ángel Adame Jiménez, quien además destacó que ante la escalada de violencia que de manera permanente está padeciendo y percibiendo la población, hay quienes han comenzado a expresar su deseo de portar armas para defenderse de los delincuentes.

Así lo expresó el dirigente empresarial luego de que la noche de este lunes, alrededor de las 19:30 horas, un comerciante de la calle de Guerrero fuera asesinado a balazos en la esquina con la calle Tepetates, sin que los asesinos fueran detenidos, lo que provocó la indignación de los demás comerciantes de la zona.

A este respecto, Vanessa Nava, representante de uno de los 38 comités de Convivencia Vecinal que hay en el Centro Histórico de Cuernavaca afiliada a la Cámara de Comercio, destacó que este martes, con los demás representantes de estos comités, ante los lamentables hechos del lunes por la noche, demandaron que las autoridades aumenten la vigilancia y el cerco policiaco en la zona.