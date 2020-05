Piden transportistas protección

Ante la actual situación que afecta al transporte, los concesionarios piden apoyo a las autoridades para poder proteger a sus choferes y sus usuarios; señalan que el precio bajo en la gasolina ya no es suficiente, debido a que los conductores de las unidades con y sin itinerario fijo continúan trabajando con todos los riesgos que esto implica en la actualidad.

No sólo tienen que lidiar con el riesgo de poder contagiarse de Covid-19, sino que tienen que trabajar prácticamente sin sueldo alguno, pues a decir de ellos, mismos la baja de usuarios sigue afectando económicamente a todos los que dependen de la labor.

El hecho de que bajara la gasolina unos cuantos pesos, no les ha significado ninguno de los beneficios que ellos esperaban, pues siguen invirtiendo casi lo mismo en la gasolina, pero la ganancia es limitada, además ellos gastan lo mismo en combustible cuando llevan en sus unidades un solo pasajero o si llevan las unidades llenas.

Choferes de rutas de Cuautla afirmaron que la baja en la gasolina fue algo que todos pedían, y aunque no saben con certeza qué es lo que sucederá en el tema del combustible en un futuro, el ahorrarse unos pesos es algo que a cualquier mexicano le conviene, pero el tema del aislamiento les ha pegado más.

Integrantes de la Confederación del Estado de Morelos, señalaron que además, no han recibido apoyo de las autoridades estatales para poder brindar seguridad tanto a los choferes como a sus usuarios en el tema de Coronavirus, y pese a las peticiones, no se han hecho los trabajos de desinfección adecuados, no les han brindado cubrebocas o gel antibacgterial a los choferes para que puedan utilizarlos ellos mismos y sus usuarios.

“Está muy difícil la situación; no hay pasaje pero nosotros tenemos que seguir pagando y gastando lo mismo en gasolina o insumos para las unidades, además todos los días salimos a trabajar con el miedo de poder enfermarnos o de poder enfermar a nuestra familia, pero a la vez no podemos dejar de trabajar pues en este tipo de trabajos no hay nada seguro, lo único seguro es que si no trabajas, simplemente no comes, y el pago de la unidad, comida y demás no lo puedemos pagar a plazos”.

Finalmente, transportistas pidieron a la ciudadanía ser empáticos ante la situación que cada persona atraviese en esta cuarentena, pero respetar a los demás y tratar de ayudar a quien lo necesite nunca estará de más.