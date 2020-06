Piden regresen programas de apoyo para el campo

Llaman al Gobierno estatal y al Congreso del Estado a que regresen los programas de apoyo al campo, como el de fertilizante que beneficiaba directamente a los productores y les ayudaba a bajar los costos de producción agropecuaria, así lo manifestó Pedro Ocampo Alvares, dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de la CNPR.

“El campo ha sido muy golpeado por las políticas a nivel federal y estatal al suspender los programas y desaparecer los apoyos para el sector”, comentó.

Por eso invitaron al Gobierno del estado, al Congreso del estado de Morelos a que pongan en marcha esos programas que han beneficiado a arroceros, maiceros, sorgueros, ya que mucha gente vive del campo, pero necesitan ese incentivo para poder seguir produciendo.

Refirió que está en manos del Gobierno estatal y de los legisladores de Morelos aprobar el presupuesto para el sector agropecuario y que no desaparezcan los programas si no van a sustituirlos por algo mejor, para que el campo no deje de producir ya que de eso se subsiste en esta zona y otras de la entidad.

Comentó que esos apoyos frenan la migración ante la falta de empresas u otras fuentes de empleo, como la industria azucarera y reconoció que la crisis está golpeando duramente al sector que vive en el campo, que a estas alturas ya debe tener la tierra preparada para la siembra de temporal y muchos se endeuda para adquirir fertilizantes o semillas; además que muchas veces no les va bien con el temporal.

Destacó que los productores cañeros también esperan el apoyo del abono, “están pugnando por mejorar la producción en el campo, que el estimado no siga a la baja”, dijo al reconocer que llevan cinco años que va cayendo de 110 toneladas por hectárea a 108 y 105, pero en las dos últimas zafras cayó a 95 y 96 toneladas por hectárea y eso también les pega en los bolsillos.

Por eso están buscando estrategias que permitan mejorar la producción como combatir las plagas a través de las tinas de tratamiento térmico para mejorar la producción, la siembra y espacios de los surcos, entre otras acciones donde los productores tienen que invertir parte de lo que ganan para mejorar y elevar la producción.