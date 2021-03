Piden la renuncia de la titular de Turismo

En el primer día de comparecencias por la glosa del segundo informe del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, diputadas y diputados advirtieron que solicitarán una auditoría especial al presupuesto de la Secretaría de Turismo y Cultura, no sin antes requerirle a la titular de la dependencia, Julieta Goldzweig Cornejo, su renuncia ante la falta de certeza en el cargo y nula claridad en sus funciones.

El mecanismo de rendición de cuentas se llevó a cabo frente a los integrantes de las Comisiones de Turismo, así como Educación y Cultura, quienes cuestionaron a la funcionaria estatal sobre la nula aplicación de 10 millones de pesos del denominado Fondo Mixto para actividades turísticas y culturales, mismo que a decir de la diputada sin partido, Ana Cristina Guevara Ramírez, se pudo utilizar para apoyar a los artesanos, artistas y prestadores de servicios turísticos ante la pandemia de Covid-19.

Lo anterior, luego de que la funcionaria estatal señalara que no lo habían utilizado, al no considerar la necesidad por la contingencia sanitaria.

“Yo no le estoy diciendo que con ese fondo tenía que sacar a la gente a la calle, era para apoyar a quienes no podían salir a la calle a vender los productos que producían y a todas aquellas personas que se quedaron sin empleo, para esto es el Fondo Mixto que no se vio usted en la necesidad de ejecutarlo por la pandemia, precisamente ese fondo nos iba a ayudar para la pandemia”, acusó Guevara Ramírez.

Por la falta de claridad en el presupuesto, las comisiones de Turismo y Educación del Congreso local aprobaron solicitar a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) una auditoría especial a la Secretaría de Turismo y Cultura.

Las comparecencias continuaron con la presencia del secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, quien informó frente a los parlamentarios locales si bien junto con la Secretaría de Educación federal se está creando un protocolo de acción para el regreso a clases de forma presencial, en Morelos se está planteando que pueda ser con un aforo máximo, por día, del 50 por ciento de alumnos.

“Si reanudamos clases, lo que tenemos planeado es que vamos a tener clases presenciales pero no en la totalidad de las escuelas, si no que vamos a tener el 50 por ciento el lunes, de la letra A a la letra N, y de la letra N a la Z lo vamos a tener el día martes, y se sigue con la siguiente etapa el día miércoles que continuará el jueves. El día viernes será para regularizar”.

Finalmente, durante la comparecencia del comisionado estatal de Seguridad Pública, el vicealmirante, José Antonio Ortiz Guarneros, reconoció que en 2020, en comparación con 2019, no se ha obtenido una mayor incidencia de delitos de alto impacto en contra de las mujeres, en especial en los ocho municipios con Alerta de Violencia de Género (AVG), aunque Cuernavaca es la excepción con más de seis mil casos registrados.