Piden la intervención de la CNDH los afectados por la Siglo XXI

Ejidatarios del Estado de Morelos, afectados por el paso de la autopista Siglo XXI, concesionada y una de las más caras del país, solicitan la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de ante el incumplimiento a los acuerdos con el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) para el pago de los daños.

Se trata de los 61.8 kilómetros de la autopista del tramo Jantetelco a Xicatlacotla, que atraviesa y afecto los ejidos de; Jojutla, Higuerón, Tlatenchi, Tlaltizapán, San Rafael, Salitre, Progreso 7 de marzo, Huitzililla, Atotonilco y Jonacatepec, donde varios ejidatarios o pequeños propietarios se quedaron sin tierras, muchas de alta productividad, y otras de temporal.

A 14 años de la firma de ocupación previa para dar paso a la construcción de la Autopista siglo XXI, siguen esperando el pago y reparación de daños, que se cumplan los acuerdos que han firmado en reiteradas ocasiones, con la constructora, la concesionaria, autoridades estatales y federales, que solo dieron largas y se granjearon algunas autoridades ejidales.

Y que en Enero de este año el Gobierno, tras bloqueos y manifestaciones de protesta, el dos de enero de este año se firmó una minuta de acuerdo en reunión presidida por Javier Jiménez Espiriú, Secretario de Comunicaciones y Transporte y que no se ha cumplido a estas alturas del mes de mayo.

Este fin de semana, pese a la contingencia, se volvieron a reunir un grupo de afectados, y dieron a conocer “los ejidatarios y los propietarios nos estamos organizando nuevamente, por la falta del cumplimiento de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes qué representa Javier Jiménez Espiriú, hay una minuta de compromisos de que a partir del mes de marzo se iniciarían a cumplir y ya empezó el mes de mayo y no cumplieron”.

No nos han buscado, ni nada por el estilo, no para poner de pretexto la situación que está pasando por la pandemia, cuya contingencia empezó el 23 de abril, y la minuta dice que era a partir de marzo y no hubo absolutamente nada, y bien si él hubiera querido, hubiese adelantado los compromisos que tiene pendientes, pero tal parece que no le interesa.

Los ejidatarios de Tlaquiltenango y Tlaltizapán advirtieron que la cuarta transformación no está cumpliendo, es mentira que primero los pobres, ahorita ejidatarios y propietarios están organizando en querer volver a bloquear la autopista Siglo XXI y de alguna forma se hace el llamado a las autoridades correspondientes.

Reconocieron los riesgos de la pandemia, pero igual si no los mata el coronavirus los está matando el hambre dijo uno de ellos al refrendar que pelean un derecho que por ley les corresponde, mientras la autopista les está dando ganancias a la concesionaria, ya que es la más caras del país y ellos no quieren cumplir con lo que les corresponde.

Hicieron desde este medio un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, “no haga oídos sordos a esta petición” dijeron al hacer otro llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante el incumplimiento de las autoridades con los campesinos de Morelos.

Refieren que también buscaran una entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en tanto hacen responsable al Secretario Javier Jiménez Espiriú, si algún adulto mayor le llega a pasar algo en las acciones que emprendan, ya sea por la pandemia o por su falta de alimentación porque no hay trabajo ni tienen recursos.

Y aunque unos proponen volver a tomar la autopista, unos temen a la pandemia y solo algunos se manifiestan dispuestos a tomarla, pero esta es otra de las reuniones previas con solo una parte de todos los afectados, pero no descartan empezar un bloqueo en el tramo de Tlaquiltenango o Tlaltizapán.

Y aunque no se ha presentado a las dos primeras reuniones quien encabezo este movimiento en diciembre, Jacinto Lara Michaca presidente de la pequeña propiedad de Huitzililla, están los afectados que piden se cumplan los acuerdos firmados en la Sala de Juntas de la SCT en la ciudad de México.

Exigen que Jorge Sánchez Arellano, director general de vinculación, Gerardo Michel de la Cuen director general, de la concesionaria PINFRA Francisco Ramírez Moreno, el director Corporativo & Compliance, Manuel Pérez del Toro Director de concesiones, que firmaron el acuerdo cumplan

Advierten que fue tiempo suficiente para la revisión de los expedientes, que entregaron en febrero y para gestionar ante la autoridad hacendaria los pagos que se comprometieron a liberar en marzo y de los que no hay nada.