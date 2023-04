Piden evitar represas en canales de riego de Xoxocotla

Ejidatarios de Xoxocotla llamaron a la población que ocupa los canales de riego para bañarse en esta temporada a que no hagan represas, ya que eso afecta a las siembras que también necesitan agua, y los conminan a ir a la playa ejidal en Tequesquitengo.

Luego de advertir que es en esta temporada de Semana Santa que más daños registran los canales y apantles de agua de riego por la gran cantidad de gente que acude a los campos a buscar dónde hacer represas para meterse al agua, hacen un llamado y los exhortan a respetar y evitar las represas.

En un comunicado señalan:

"Estimado paisano que visita el apantle y campos del Ejido de Xoxocotla, sean bienvenidos a refrescarse en los diferentes lugares donde pasan los canales de riego, pero les pedimos lo siguiente: No tires ni dejes basura, si lo haces, complicas el trabajo de riego en cada parcela. No metas piedras al canal para hacer represas, si tú tienes calor, imagina cómo están los plantíos bajo el sol todo el día, pero, además, si dejas la represa, en la noche llega más agua y en vez de irse a las plantas, se desparrama y no llega a las parcelas que la necesitan. Cualquier ejidatario, ejidataria o regador puede llamar la atención y, en caso de ser necesario, llamar a las autoridades correspondientes, ya que no hay suficiente agua para los cultivos. No tenemos problema en compartir, pero por favor, respeta estas reglas de convivencia social."

Playa Ejidal de Xoxocotla, una opción accesible

Pidieron disfrutar de la Playa Ejidal de Xoxocotla, donde el costo de admisión general por persona es de 50 pesos, y para los vecinos de Xoxocotla que muestren su credencial del INE y acrediten ser de este municipio, el costo de admisión es de 30 pesos.

El acceso para ejidatarios y ejidatarias debe ser previo aviso con el Comisariado Ejidal, para que no exista problema alguno. Es gratuito únicamente para la esposa o esposo y hasta dos o tres hijos, pero los nietos, bisnietos, amigos y amigas, o familia política y demás agregados pagan.

Todo el consumo en el lugar, tanto de alimentos como de bebidas, se paga; no se fía ni es gratis, ya que es una empresa ejidal que busca ser sustentable y generar las fuentes de empleo necesarias para la localidad de Xoxocotla.