Piden al Gobierno del Estado reforzar campañas preventivas ante el coronavirus

Al aumentar a cuatro los casos confirmados de coronavirus en Morelos, la Iglesia Católica pidió al Gobierno Estatal reforzar las campañas preventivas con el fin de concientizar a la población sobre la importancia que tendrán.

Esto con el fin de prevenir no sólo una mayor propagación sino también que Morelos no sufra una crisis sanitaria o epidemia que a la larga no pueda atenderse.

El vicario de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, acentuó que los gobiernos necesitan aplicar las medidas necesarias tanto al exterior como al interior, bombardeando a los ciudadanos sobre las acciones a implementar, así como siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Deben decirle a los ciudadanos ayuden y ayúdenos a ayudar. No salgan de sus casas