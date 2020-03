Piden a Gobierno estatal donar parte de su salario

Luego de tomar la decisión de recortar el 50 por ciento de salario al cabildo de Yautepec y funcionarios principales, el alcalde Agustín Alonso invitó al ejecutivo morelense a sumarse a donar parte del salario del gabinete, sobre todo, usando los 191 millones de la oficina de la gubernatura y congraciarse con la gente. Yautepec con casi 4 millones de pesos mensuales comprará frijol y arroz para repartirlo a las familias de ese lugar ante la contingencia del Covid-19.

En conferencia en Cuernavaca, dio a conocer que en ese lugar donde habitan más de 120 mil personas, ubicaron un caso de contagio de Coronavirus. El contagiado tiene a 10 de sus familiares que se encuentran aislados por personal de Protección Civil y de Seguridad Pública, quienes los tienen en observación en su domicilio en la colonia San Isidro, pese a todo, el gobierno municipal ha sido solidario con la familia a quien le distribuye alimentos y agua.

Por lo tanto, sostuvo que seguramente viene la etapa más difícil de la cuarentena y de la contingencia, por lo tanto planearon entre todos los integrantes del cabildo recortarse una parte de su ingreso con el propósito de llevar ayuda a la población de ese lugar.

Y las dificultades se notan a simple vista, tan sólo salir a las calles y a las carreteras por todo lo anterior, acordaron también enviar a la mayor parte de los trabajadores a resguardarse, lo que no quiere decir que estarán de vacaciones, y tendrán el 50 por ciento de su salario en todo este tiempo, porque el otro 50 por ciento será destinado hasta que la contingencia pase para ayudar a la gente de ese lugar con arroz y frijol, "no sabemos hasta cuándo nos vaya alcanzar, pero esos 4 millones de pesos servirán a muchas familias que no tienen o no tendrán para comer".

Para esto, conminó al gobierno estatal para que reconsidere la redirección de los recursos de su presupuesto, por ejemplo, que la oficina de la gubernatura que está en una investigación que cuenta con 191 millones 680 mil pesos pueda servir a los morelenses, además el presupuesto de la Secretaría de Gobierno con 84 millones de pesos también pueda contribuir, o la secretaria de hacienda que tiene 233 millones de pesos.

Y a los diputados locales que con sus 400 millones de pesos de presupuesto, apoyen lo que les corresponde, y acaten la decisión del ejecutivo para agilizar la redirección del recurso, y sobre todo que hagan con su presupuesto algo de utilidad para que los ciudadanos puedan hacer frente a esta crisis que apenas está por venir en su plenitud.