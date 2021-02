Piden a ediles no lucrar con las vacunas

El delegado federal para los Programas Sociales en Morelos, Raúl Anaya Rojas, exhortó a la clase política que, si van a sumarse a las convocatorias para la jornada de vacunación, antes confirmen el punto, el día y la hora de la llegada del biológico, o de lo contrario confundirán a la población, tal como sucedió este martes, donde la jornada se pospuso debido al proceso que implica el arribo de las vacunas como las de Pfizer, que requieren una cadena de frío de menos 70 grados centígrados.

Refirió que desde la noche anterior se les avisó a las autoridades municipales que la vacuna no estaría lista para aplicarse el martes, pues el biológico estaría llegando al municipio alrededor de las 17 horas, además de aclarar que en ningún momento se consideró a Xoxocotla para esta semana.

“El presidente se nos adelantó con la convocatoria, la noche del lunes les dije que no llegaría a tiempo la vacuna porque primero se recibe en la aduana, luego se lleva al Instituto Nacional de Cardiología, después se comienza la distribución a los estados y a Morelos estamos hablado de que llega como a las 2 o 3 de la tarde para luego llevarla a Puente de Ixtla que serían entre las 4 y 5 de la tarde”.

Añadió que también hubo una diputada que estuvo distribuyendo cartulinas sobre que la vacuna se aplicaría en Xoxocotla, situación que no se consideró; "también otra es que proponían 15 puestos de vacunación y al final se definieron 8 porque debe considerarse la cadena de frío para su traslado”.

La vacuna que no llegó

Sin previo aviso fue pospuesta para este día la vacunación contra la Covid-19 para adultos mayores en el municipio de Puente de Ixtla, en Morelos, debido a que el biológico no llegó el día de ayer, cuando se tenía previsto iniciar la jornada de vacunación.

En la explanada del centro de la comunidad de San José Vista Hermosa un grupo de aproximadamente 20 adultos mayores caminaba desorientado entre los diferentes puestos que se instalan; los comerciantes los mandaban a preguntar a la ayudantía, que se encontraba cerrada con cadena y candado. Fue un vendedor de trastes de alumino quien dijo que alcanzó a escuchar que sería hasta hoy cuando comenzarían con la inmunización. Destacó que la gente que esperaba se fue.

Entre los puestos encontramos a Saturnino Espiándola Gómez, quien refirió que fue citado a las 9 de la mañana en dicho lugar, pero una mujer se acercó a decirle que regresara mañana (hoy), que hoy (ayer) no había nada; sin embargo, ante la llegada de más gente creía que podía haber cambios de planes y si se iba, no podría ser vacunado. Después se dirigió a un establecimiento donde externó su preocupación; ahí le confirmaron que no habría vacunas y solo dijo: “Me citaron, llamaron a la casa”.

Otro grupo de personas, encabezadas por el señor Víctor García, manifestaba su descontento por la intempestiva cancelación y la falta de seriedad de no avisar con tiempo, al reconocer del riesgo de un contagio en pleno tianguis; "no pusieron ni un cartel".

En Puente de Ixtla en la plaza de los maestros, el lugar permaneció cerrado, en medio de un grupo de cuatro mujeres que se apostaron en la entrada para dar a conocer que no había vacunación que por favor regresaran mañana, dijeron al sostener que si habrá vacunas: “estábamos esperando que llegara hoy pero por protocolos de salud, la vacuna no llega hoy, no la trasporta Sedena, pero esperemos que el día de mañana ya se vacunen a todos los ixtlecos”.

El personal insistió que era inútil que se presentaran sin copia de su folio, CURP y su INE: “Estamos aquí desde las 6:30 de la mañana, por parte del municipio, y fue poco después de las 7 de la mañana que les avisaron que no llegarían las vacunas, y desde esa hora están informando a la gente que llego muy temprano y que ha estado llegando”, y se manifestó sorprendida que no hubiera personal del Ayuntamiento informando en San José Vista Hermosa.

En Xoxocotla, la vacunación será hasta nuevo aviso

En el municipio indígena de Xoxocotla, el secretario de Seguridad Pública, Javier Jiménez, dio a conocer que se pospone la vacunación para nueva fecha: “Hoy no nos toca, y aunque no les han dado fecha, en cuanto se tenga se estará informando; lo importante es que va a llegar a todos, que no entre el pánico ni la desconfianza”.

Y consideró que uno de los lugares apropiados para la vacunación es el Centro de Salud y si se requieren otros tendrán que buscarse los más adecuados, ya que dijo que no es una vacuna abierta para toda la población es solo para los adultos mayores que se inscribieron y cuentan con un folio, por lo que llamo a la población que no se ha inscrito lo haga para que tengan la oportunidad de vacunar a sus adultos mayores.





Con información de Angelina Albarrán