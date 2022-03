Piden a diputados no retrasar 'intencionalmente' Ley de Ingresos

El presidente del CDE del PRI, Jonathan Márquez demandó al ejecutivo estatal no retrasar de manera intencional las leyes de ingresos que el congreso aprobó en apoyo a los presidentes municipales, porque eso les permitirá a los alcaldes tener una mejor administración ya que seguir retrasando esto de manera intencional no abona en nada a la gobernabilidad y respeto entre poderes, dijo al poner en marcha en el municipio de Emiliano Zapata la campaña “PRImero tu salud.

El líder estatal del tricolor recordó que los presidentes municipales tienen muchas necesidades para llevar la buena gobernanza, pero tal pareciera que el ejecutivo no lo tiene claro, o al menos no quiere reconocerlo, por lo tanto conminó al ejecutivo estatal, a publicar de una vez por todas las leyes de ingresos que el congreso ya modificó y que “permitirá a los alcaldes tener una mejor administración este año, sobre todo ante la falta de recursos porque las entregas recepción aun en muchos casos no ha terminado”.

Recordó que el gobierno federal y estatal tienen una deuda histórica con los ayuntamientos que en muchos momentos han afectado sus participaciones, y han dejado prácticamente solos a los municipios que han buscado por medio de gestiones dar respuestas a los ciudadanos en sus diversas demandas.

Como dirigente estatal del PRI, Jonathan Márquez encabezó el arranque de la campaña “PRImero tu salud”, por medio de “Convenios PRI”, ofrecerá gestiones para brindar atención a la salud auditiva y visual en beneficio de la población. Estas jornadas llegarán en todo Morelos, allí convocó a las y los morelenses a aprovechar estos beneficios, que llegarán a todos los municipios.

El dirigente estatal resaltó que durante mucho tiempo la cercanía y la gestión fueron acciones que se olvidaron en la labor partidista y que hoy se está retomando: “la gente se acercaba al partido y a sus representantes para muchas cosas, desde oficios y becas hasta trámites en los ayuntamientos; era un trabajo de vinculación enorme que tenía el partido con nuestra gente, aunque se fue perdiendo.

Pero hoy nuestro presidente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, se ha dedicado a trabajar sobre cómo podemos volver a nuestros orígenes y nuestras bases para poder dar las herramientas necesarias a los líderes para acercarse con la gente y llevar beneficios”.





