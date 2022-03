Pide Urióstegui a comerciantes denunciar extorsiones

En lo que va del año suman más de 25 denuncias por parte de comerciantes de Cuernavaca por presuntas extorsiones de supuestos inspectores del Ayuntamiento, por lo que el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, señaló que se investigará y llamó a los empresarios a denunciar.

En los supuestos cobros se han encontrado cifras desde los cinco mil hasta los 10 mil pesos, sin embargo, las llamadas telefónicas no han sido los únicos medios de operación, también se han registrado visitas a los mismos comercios por parte de los supuestos inspectores, los cuales portan gafetes de administraciones pasadas, recordando que esas ya no son válidas y no se pueden ocupar como identificación.

El edil capitalino comentó que no se dejen engañar, pues a la ciudadanía en general se le ha presentado a los inspectores de la nueva administración.

Señaló también que quienes lleven a cabo estas prácticas están cometiendo el delito meramente de extorsión, pues se hace uso de una identificación falsa o no vigente para obtener un recurso económico.

La autoridad municipal no puede presentar una denuncia formal pues al no tener los datos precisos de quién o quiénes se están haciendo pasar autoridades del ayuntamiento, la denuncia no podría proceder, por lo que Invitó a los comercios que cuenten con cámaras de seguridad obtener las imágenes y así poder identificar a los responsables, con ello se buscará proceder con la denuncia correspondiente.

Cabe la posibilidad de que los responsables hayan pertenecido a la administración anterior, con esto, el ayuntamiento sí podría proceder a denunciar por el delito de uso de identificaciones no oficiales o no vigentes o bien, falsificación de documentos de carácter oficial.

Es necesario acudir con las autoridades competentes, puesto que ellos son quiénes darán la información correspondiente para denunciar.





