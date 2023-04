Pide Salud no suspender uso de cubrebocas

A pesar de que el municipio de Cuautla registró más de 100 casos positivos de Covid-19 en la última semana, los ciudadanos se olvidaron por completo del uso de cubre bocas, tanto en espacio abiertos como en cerrados.

Fue en noviembre del 2020 cuando se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, la ley que regula el uso de cubre bocas para prevenir la transmisión de la enfermedad por Covid-19; aunque en Cuautla se exige desde antes.

Para finales del 2022, la gente empezó a dejar de usar el cubre bocas ante la baja de contagios, a pesar de que se pronosticaba una sexta ola de contagios.

Actualmente, alrededor del 90 por ciento de personas en el municipio de Cuautla dejó de usar por completo el cubre bocas, no importando que este en lugares cerrados o abiertos, con mucha o poca gente.

De acuerdo a la Secretaría de Salud del gobierno del estado, Cuautla reportó en los últimos siete días 119 casos positivos de Covid-19, entre 15 y 20 casos nuevos diarios; incluso por arriba del municipio de Cuernavaca.

El subdirector de Salud Municipal, Leonardo Vargas Valle reconoció que la gente bajó por completo la guardia, “se debe a que los contagios han bajado mucho, además de que ya no se han registrado decesos por está causa, no obstante la pandemia continúa aún no se declara concluida".

“Es importante que la gente al menos siga utilizando el cubre bocas en lugares donde tenga concentración masiva de personas a fin de evitar más contacto. Debemos de seguir manteniendo las medidas preventivas y el escudo de la salud, tú sabes que el antibacterial, el estornudo de etiqueta y la sala a distancia”, recomendó.

Finalmente, Vargas Valle señaló que el mantener estas medidas preventivas no solo previenen los contagios de Covid-19, sino que también de otras enfermedades, sobre todo en estos días en dónde las altas temperaturas hacen que aparezcan más las enfermedades gastrointestinales y el consumo de líquidos fríos afectaciones en la garganta.