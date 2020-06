Pide gobierno frenar la violencia

Aunque el gobierno estatal dijo ser sensible al impacto económico que ha dejado la suspensión de actividades y por la cuarentena a muchos comerciantes que viven al día, pero también, no puede ser omiso ante el alto riesgo de contagio que aún está latente, debido a que la entidad no ha salido del semáforo rojo; en ese tenor, el secretario de gobierno, Pablo Ojeda recomendó al gobierno de la capital evitar caer en la violencia y acto que atente contra la integridad de las y los ciudadanos; sugirió mejor se convoque al diálogo y no confrontación, para resolver cualquier inquietud de la gente.

Luego de la protesta en una manifestación de comerciantes en la calle Guerrero del primer cuadro de Cuernavaca, por la situación que prevalece a causa de la pandemia por coronavirus Covid-19, el Gobierno del Estado dejó en claro que como autoridad sanitaria, es la instancia que emitió las disposiciones necesarias para proteger la salud y la vida de toda la población de la entidad, en concordancia con los lineamientos y la semaforización que la federación marca, por lo tanto en este momento deben aplicarse las medidas en la entidad.

Si bien, hay preocupación de la administración estatal, sobre el impacto económico que conlleva la suspensión de actividades, si es necesario no ser omiso ante el alto riesgo de contagio que aún está latente.

En ese sentido, se ha exhortado al Ayuntamiento de Cuernavaca para que implemente las medidas sanitarias propias de la fase tres, tomando acciones contundentes que contribuyan a la mitigación de la pandemia en la ciudad capital y que en apego a la semaforización desarrolle un plan que permita el retorno a las actividades económicas de manera gradual, responsable y segura.Pablo Ojeda

Desde el comité en materia de salud por Covid-19 el gobierno estatal, exigió a la administración capitalina y a sus autoridades para que en el ámbito de sus facultades prevengan y eviten actos de confusión y generadores de violencia, como el suscitado entre comerciantes e inspectores municipales.

Suscríbete gratis al Newsletter aquí

Por lo que toca al gobierno estatal, por medio de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) continuar con los operativos de vigilancia por tierra y aire en la ciudad, tanto para inhibir la movilidad excesiva como los posibles hechos de violencia que pudieren presentarse.

En lo que respecta al panorama epidemiológico Covid-19 en Morelos del 29 de junio de 2020 ya son 2 mil 926 casos, en 24 horas se acumularon 29 casos.