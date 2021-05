Pide Alejandra Lagunas al Gobierno del Estado y al órgano electoral apoyo y protección

La candidata a la alcaldía de Xochitepec, Alejandra Lagunas Rodríguez se dijo desesperada pues luego de haber denunciado amenazas en su contra por violencia política en razón de género, el acoso ha seguido, por lo que su familia prácticamente vive “privada de su libertad”, en una casa en donde la protección es una patrulla con elementos policiacos que por ratos incluso, la dejan sola.

Lamentó que a unas semanas de llevarse a cabo la jornada electoral las candidatas mujeres no tengan las condiciones para realizar las campañas, es su caso en el que recibió amenazas de muerte obligándola a renunciar a su candidatura, sin embargo, dijo que tal renuncia no ha sido ratificada ante el órgano electoral por lo que sigue siendo aspirante.

“Desde un mensaje que recibí por medio de las redes sociales en donde me decían: déjala está muerta; a partir de ahí todo se vino abajo desde riñas en mi contra, acoso, y eso no ha parado, hace tres días yo me dirigía a casa de mi mamá, fui por un medicamento para mi menor y en la carretera nos salió una camioneta y casi nos saca de la carretera, hice mi denuncia formal al 911 para pedir una patrulla y nunca llegó, me dijeron acércate a Xochitepec”.

Señaló que tras acercarse al poblado de Alpuyeca localizó una patrulla que les aseguraron que en el C5 no había levantado tal reporte. Lagunas Rodríguez, dijo que ni el gobierno del estado ni tampoco los representantes del Instituto de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana (Impepac), le han brindado las medidas suficientes para garantizar su integridad física.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado me otorgó Medidas de Protección Fijas, prácticamente me dijeron quédate en casa y pues mis hijos tengo tres, están ya desesperados porque estamos encerrados privados de la libertad, tuve que cambiarme me residencia para protegernos”.

Es el Instituto de la Mujer son quienes le han brindado acompañamiento legal, pero asegura esto no la exenta de tener temor ante cualquier hecho que pueda vulnerarla “le pido al gobierno del estado y al órgano electoral nos brinden el apoyo y la protección porque de verdad no la tengo”.

En octubre de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desechó el Decreto 690 emitido por el Congreso del Estado que buscaba castigar la violencia política por razones de género desde el ámbito local, hecho que la propia presidenta del IMM Flor Desiré León Hernández, y activistas del estado advirtieron sobre la falta de sanciones complicaría la justicia para las mujeres que quieren participar en la política.