Pide alcalde no partidizar entrega de despensas

El alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, pidió a sus opositores no buscar situaciones políticas donde no existen, y en el caso de los apoyos alimentarios, dijo, no existe ninguna situación electoral o partidista y tan es así que no ha estado personalmente en ninguna entrega. Recordó sobre todo que los apoyos que distribuye el Ayuntamiento van para quienes, derivado de la pandemia por Covid-19, están en doble riesgo: el sanitario y el económico, no es para toda la población.

En lugar de hacer cuestionamientos fuera de lugar, el alcalde convocó a los sectores sociales, políticos, gubernamentales, empresariales e incluso organizaciones religiosas a trabajar por quienes más lo necesitan, porque “la comuna hace su parte, de manera transparente y con el apoyo del Cabildo y la Síndico, con paquetes alimenticios certificados ante notario público.

“Ha sido muy difícil reeducarnos como sociedad, aprender a estar confinados, a conducirnos ante una amenaza real a nuestra vida. Hemos tenido que aprender a ponernos un cubre bocas, a cómo lavarnos las manos, cosas simples pero que ahora más que nunca son vitales para la salud”, dijo.

Además, dijo el alcalde capitalino, que una parte de la responsabilidad de la autoridad es ayudar al sector salud para aplanar la curva y que no colapsen los servicios médicos, pero, sobre todo, a que las familias no pasen hambre.

El alcalde capitalino dijo que entiende la desesperación de la población, y que por ello se redireccionaron recursos públicos para distribuir apoyos alimenticios, con el apoyo del cabildo y con transparencia.

Dijo que no entiende los cuestionamientos de sus detractores y que cada despensa en cuanto a su contenido, costo y proceso de distribución está certificada ante notario público y se entrega rotulada y sellada. El presidente municipal, por cierto, no ha entregado una sola.