Pese al nivel bajo de agua, siembran alevines en 'El Rodeo'

Pese al bajo nivel de agua en la presa "El Rodeo", los "Pescadores de los dos lagos de Coatetelco y El Rodeo" sembraron 170 mil alevines, con la esperanza de que mejoren las condiciones con el próximo temporal de lluvias.

Abel Galicia Santana informó que mediante a un acuerdo, se aprobó que las crías de tilapia se sembraran todas en la presa "El Rodeo", puesto que, en comparación con la Laguna de Coatetelco, esta tiene más de agua y que puede recibir más por el canal "Los perritos" y el río Tembembe.

Los pescadores tienen la esperanzas de que mejore el temporal en 2024, para que puedan desarrollarse las mojarras y así tener productos para consumo y venta, puesto que son 60 familias las que dependen de dicho ingreso económico.

Sobre el problema de la sequía, Jaime Juárez López, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, comentó que el cambio climático provocó condiciones extremas.

"En el caso de Morelos tenemos el 21% de agua para el ciclo agrícola en las 19 presas y eso no es nada halagador, porque no llueve y los productores de temporal están viendo que no podrán sembrar, no tendrán cosechas y no quieren arriesgarse a perder todo por la falta de lluvias", concluyó.