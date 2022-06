Pese a todo, el Instituto de la Mujer sigue funcionando

La encargada de despacho del Instituto de la Mujer para el estado de Morelos (IMM), Claudia Rivera Miranda, pidió no se desestime su labor ni el del resto de los trabajadores ya que pese a que no existe una titular están operando.

Confía que con el restablecimiento de la Junta Política en el Congreso del Estado ya se pueda dar el nombramiento de la nueva titular del IMM mientras sigue trabajando como encargada de despacho, operando y gestionando los fondos federales.

Claudia Rivera considera que los diputados locales confían en su trabajo, pero hay un proceso que ya se inició y ella no está contemplada como aspirante a dirigir el instituto, por lo que en cuanto se designe a la nueva titular ella regresaría a su cargo, secretaria ejecutiva.

“Yo creo que es importante no desestimar el encargo de despacho, sobre todo porque representa un liderazgo y no podemos desestimar que finalmente el instituto está representado, por supuesto que el nombre de encargada de despacho implica que la funcionalidad del instituto siga siendo, que la representación legal siga vigente para no tener una parálisis”.

Comentó que en esta nueva forma de pensar la política y la democracia en el IMM trabajan de una manera horizontal, ya que es importante tanto las especialistas como quién los representa en un liderazgo.

Cuestionada sobre el análisis de algunos diputados locales en su reciente comparecencia, quienes manifestaron mucha oratoria y pocos resultados, Claudia Rivera señaló que 30 minutos de explicación para todo lo que implica el IMM seguramente los hizo hacerse una valoración juzgada de una exposición pequeña.

Finalmente, comentó que todas las valoraciones son bienvenidas y que el recurso más poderoso tendría dificultades para combatir los niveles de violencia que se tienen, porque el patriarcado tiene raíces profundas.