Pese a la prohibición, sigue la venta libre de vapeadores

A pesar de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto para prohibir la distribución y comercialización de los cigarrillos electrónicos, conocidos coloquialmente como vapeadores, en Cuernavaca aún se encuentran a la mano e incluso hay de precios, colores y sabores, sin ninguna restricción o vigilancia por parte de las autoridades correspondientes.

Tras un recorrido realizado por El Sol de Cuernavaca, pudimos constatar que no hay vigilancia por parte de ninguna autoridad en cuanto a esta práctica comercial, ya que la comercialización de este producto sigue estando al alcance sin ningún problema, incluso en Marketplace, plataforma de Facebook en la que cualquier persona puede anunciar sus productos.

En los negocios que aún los tienen a la venta se puede adquirir, el más barato, en 160 pesos.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que “el vapeo que producen productos vapeadores y cigarrillos electrónicos son dañinos para la salud. Hay evidencia de que los vapeadores no sólo no ayudan a dejar de fumar, sino que inducen la adicción al tabaco”

Sin embargo, César Toledo, un consumidor del “vaper”, dijo que no estaba enterado de que los habían prohibido, “llevo algunos años ya consumiendo los vapeadores, ya que cuando salieron eran una alternativa del cigarro”.

La poca información acerca del producto llevó a hacer de éste algo muy popular y de moda, generalmente entre las y los jóvenes, incluso en centros nocturnos libres de humo permitían y distribuían dicho producto.

Incluso la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) y Conadic (Comisión Nacional contra las Adicciones) emitieron una alerta sanitaria a finales del 2021 para los vapeadores.

Y pese a que ningún vapeador o calentador de tabaco cuenta con autorización sanitaria por parte de la Cofepris, ni con reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud como productos de riesgo reducido o alternativo, diversos jóvenes como César dicen no creer “que hagan daño igual que el cigarro, no tenía conocimiento de que su venta era ilegal hasta ahora, no había visto en noticias ni nada”.

