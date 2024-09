Pese a diferencias, Gonzala Eleonor permanecerá en el PRI

La legisladora local Gonzala Eleonor Martínez Gómez aseguró que permanecerá en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pese las diferencias que tuvo con el dirigente estatal Jonathan Márquez, al disputar en los tribunales electorales la diputación plurinominal.

"Yo siempre he sido priista, tengo la intención de seguir siendo priista. Yo siempre he dicho que el partido no lo define una persona, lo hacemos los militantes, los candidatos, los comités municipales del partido y yo reconozco que esta posición es gracias al voto del PRI", contestó Martínez Gómez al ser cuestionada si seguirá representando al PRI en el Congreso de Morelos.

Martínez Gómez reconoció que actualmente se encuentra distanciada del dirigente estatal del PRI, Jonathan Márquez: "No tenemos una comunicación, me estuve enfocando principalmente en los trabajos del Congreso, yo creo que más adelante tendrá que haber una plática por el bien del partido".

El Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) decidió otorgarle a Martínez Gómez la diputación plurinominal por el principio de paridad, y Jonathan Márquez ocupaba la primera fórmula, por lo que decidió impugnar ante los tribunales electorales.

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), el pasado 15 de julio, revocó la designación de Martínez Gómez y designó como diputado plurinominal a Jonathan Márquez.

No obstante, el pasado mes de agosto, la Sala Regional en Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial revocó la sentencia del TEEM, por lo que regresó su espacio en el Congreso de Morelos a Martínez Gómez.