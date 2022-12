Personal de SAPAC deja sin agua a Bosques de Cuernavaca

Vecinos de la colonia Bosques de Cuernavaca denuncian que llevan 7 años sin tener un suministro de agua eficiente, ya que durante todo este tiempo las familias se han tenido que abastecer con tandeos; “el problema es el suministro de agua , nos dan muy poca agua y pagamos mucho en los recibos, me piden pagar 10 mil quinientos pesos, yo no vivo en una zona residencial, nos quieren cobrar servicio que no consumimos”, denunció Felpe Mendoza, colono afectado.

Los colonos denuncian que se han hecho constantes llamados al Ayuntamiento de Cuernavaca y al personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAC) con el objetivo de que les resuelvan la situación, sin embargo han hecho caso omiso a las peticiones, pero ahora el problema es aún más grave porque actualmente SAPAC está haciendo trabajos en la colonia, mismos que en algunos casos ha dejado sin agua a varios vecinos, pero estos trabajos no son en beneficio de Bosques de Cuernavaca, sino más bien para beneficio de la colonia Las Delicias y otros fraccionamientos residenciales.

Los vecinos señalan que a ellos se les había explicado que en esta obra sería remodelada la tubería de su colonia para que fueran correctamente abastecidos, pues la infraestructura es el problema que impide la correcta distribución del vital líquido. Fue SAPAC quien les informó que tenían este problema de infraestructura por el estado en el que se encuentra la tubería, la cual también tiene fugas.

Los colonos dijeron estar inconformes con los trabajos que en este momento está realizando SAPAC en la zona, ya que en lugar de que la obra les beneficie a ellos después de 7 años de tener un deficiente servicio de abastecimiento, en efecto habrá una nueva tubería instalada pero para sus vecinos de los fraccionamientos residenciales.

“Se nos habló desde el principio que iba a ser diferente y ahora tenemos muchas dudas, se quieren llevar el agua hacia la otra colonia, no se nos está hablando claro desde el principio, el proyecto iba a ser uno ahora ya es otro”, acusó Gloria Martinez, vecina de la colonia Bosques de Cuernavaca.

Los vecinos amenazaron con cancelar la obra si no se les da una solución, ya que afirman que SAPAC está cometiendo muchas injusticias en esa zona y no están dispuestos seguir pagando un servicio deficiente mientras que otras colonias si tienen un abastecimiento con tuberías nuevas; “si no nos dan respuesta vamos a cancelar la obra”, señaló Gloria.







