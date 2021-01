Persigue ISSSTE a quienes abusaron con las vacunas

La Responsable de la Delegación Estatal del ISSSTE, Verónica Solano Flores, informa a la derechohabiencia y a los trabajadores del Instituto en Morelos, que en relación a los hechos acontecidos en la Clínica Hospital “Dr. Rafael Barba Ocampo” en Cuautla, se dio vista en tiempo y forma al Órgano Interno de Control (OIC) regional y se presentó una denuncia ante la Delegación de la Fiscalía General de la República.

Solano Flores agregó que al dar vista al OIC y al presentar la denuncia en la FGR, se está solicitando se esclarezcan los hechos de la aplicación de la vacuna contra el COVID19 a personas externas a la Clínica Hospital en Cuautla, se llegue a la verdad de lo acontecido y se determine no solo a los presuntos responsables, sino también se les sancione administrativa o penalmente, según sea el caso.

“Lo he dicho y lo reitero, en la Delegación Estatal del ISSSTE no estamos actuando con influyentismo, no estamos solapando ninguna irregularidad administrativa y no estamos encubriendo a ningún servidor público. Quién resulte responsable de los hechos, la va a tener que pagar, ¡sea quién sea!”, concluyó la servidora pública federal.