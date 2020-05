Permanecera abierto panteón municipal de Yecapixtla

El ayudante municipal de la colonia Juan Morales, Javier Anzurez Medel, adelantó que el próximo 10 de mayo, fecha en la que se celebra el Día de las Madres, el panteón municipal de esta comunidad, perteneciente a Yecapixtla, permanecerá abierto, por lo que los vecinos podrán acudir al lugar a visitar las tumbas de sus madres, si bien exhortó a que lo hagan con las medidas higiénicas correspondientes.

Si bien las autoridades han exhortado a los morelenses a no acudir al panteón este Día de las Madres para evitar posibles contagios de Covid-19, el ayudante municipal de la colonia Juan Morales dijo que en esta localidad no mucha gente suele acudir al cementerio en esta fecha.

“No hay mucha afluencia, no se congrega mucha gente, como en el Día de Muertos; llegan, dejan el ramo y se retiran, no es que se queden ahí, y con esas medidas no creo que haya la necesidad de cerrarlo”, expresó Anzurez Medel.

Ubicada entre los límites de Cuautla y Yecapixtla, la colonia Juan Morales cuenta con un panteón municipal en el que existen cerca de mil tumbas. Si bien cada Día de Muertos decenas de familias acuden al lugar como parte de esta tradición mexicana, el 10 de mayo no suele ser una fecha en la que concurran muchas personas.

“Cada quien tendrá los cuidados, de manera personal”, expresó el ayudante.

Durante la contingencia, la ayudantía municipal de esta colonia ha decidido hacer permanecer el tianguis que se instala cada lunes en la calle Benito Juárez, pues Anzurez Medel reconoce que para muchos habitantes es el único centro de abastos, y que su permanencia evitaría que los ciudadanos tuvieran que salir de la localidad y, con ello, arriesgar su salud.

Aun así, el tianguis únicamente se instala con puestos en los que se vendan productos de primera necesidad, como frutas y verduras, así como semillas.