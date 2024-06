Perla Aguilar responsabiliza a Ayuntamiento de Tlaltizapán tras agresión

Perla Aguilar, reportera morelense, protestó junto a periodistas de la zona metropolitana de Morelos tras la agresión que sufrió por parte de una funcionaria del Ayuntamiento de Tlaltizapán.

En Plaza de Armas del centro de Cuernavaca, responsabilizó al alcalde Gabriel Moreno Bruno de dicho municipio sobre cualquier situación que la ponga en riesgo.

“Estoy frente a ustedes, primero para agradecer su apoyo y segundo si un día me vuelvo una estadística por desaparición sepan que sería incapaz de dejar a mi familia por mi voluntad, que, si me convierto en una asesinada más por ejercer el periodismo, pedirles que no dejen de escribir y documentar los casos de abuso de autoridad, corrupción e impunidad que imperan en nuestro estado”, manifestó.

La agresión quedó captada en un video que se hizo viral en diversos medios de comunicación, ahí se muestra como la trabajadora de nombre Celeine Díaz Goicochea forcejea con la periodista.

“La tensión social en Tlaltizapán hacia mi persona es de riesgo, en este momento soy víctima de ataque en redes sociales y ayer la violencia se manifestó hacía mi persona por el ataque de una trabajadora del ayuntamiento y todo ello puede desencadenar en un linchamiento social”, dijo.

Protección municipal es insuficiente

La comunicadora confirmó que desde hace varios días cuenta con protección, sin embargo, sigue sin sentirse segura pues quienes le brindan seguridad son agentes de la policía municipal a cargo del propio ayuntamiento que encabeza el morenista Moreno Bruno.

“No tengo nada en contra de ellos (Los policías) pero sí hay un conflicto de interés, tan es así que únicamente han pasado dos días a mi domicilio para que le firme por los rondines, que se me notificó el día 4 de junio pero que dejaron de acudir incumpliendo una medida para salvaguardar mi integridad física”, manifestó.

Desde hace varios días recibió amenazas por exponer ante la opinión pública diversos casos entre lo que se encuentran la detención de dos reporteros, y la existencia de despensas y propaganda electoral en las instalaciones de Protección Civil municipal. Por lo que, pidió a la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) tome cartas en este asunto.

Exige respuesta del alcalde

La periodista exigió al alcalde una aclaración sobre las restricciones hacia los reporteros y sus labores en la sede de la presidencia municipal, la cual es un espacio público. Finalmente pidió al partido Morena sancionar estas conductas que atentan contra la libertad de prensa.

En un comunicado del Ayuntamiento dijo entre otras cosas que “Pedimos a la opinión pública permitir a las autoridades correspondientes atender y dar solución a este asunto en lo legal y lo administrativo”.