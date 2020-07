Perdieron los hoteleros 500 millones de pesos

El sector hotelero en el estado de Morelos, dejó de percibir en estos tres meses a consecuencia de la pandemia por Covid-19, un número de 500 millones de pesos estimado, el representante de la Asociación de Hoteles, Nancy Ortega, al tiempo de destacar que al reiniciar actividades este lunes, todos y cada uno de los empresarios de este sector tienen el compromiso de preservar la salud de sus empleados y huéspedes, cumpliendo con todas las normas sanitarias, ordenadas por las autoridades.

Otra de las afectaciones importantes que sufrió este gremio en el que están aglutinados más de 80 hoteles, es la pérdida de más de 2 mil 500 empleos, mismos que trata de ir recuperando conforme se vaya dando la reactivación del sector, con la llegada de visitantes a los distintos destinos turísticos del estado, lo que por desgracia, se estima que tardará aún varios meses, expuso su representante.

Luego, de este lunes de acuerdo con las autoridades sanitarias Federales, Morelos modificados de semáforo rojo a naranja esto controla el reinicio de actividades no esenciales como las de los hoteleros, modificado que por la complicada situación que se ha vivido por el confinamiento y la falta de apoyos financieros por parte del estado, pueden variar un 70 por ciento de sus acreedores con éxito reabrir sus negocios, y el resto lo irán haciendo en los días subsecuentes, aunque no se descarta que algunos de ellos ya no lo puedan volver a hacer, pero dijo que por el momento no tiene la cantidad exacta de hoteles que cierran sus puertas de manera definitiva.

Por medio de una conferencia virtual, Nancy Ortega puso en claro que con todo y las pérdidas millonarias, los prestadores de servicios turísticos están comprometidos a cumplir con todos los protocolos sanitarios ordenados por las autoridades, para controlar tanto la salud, la seguridad y el bienestar de sus trabajadores y de los huéspedes y apoyar la reactivación económica en el estado.

Explicó que todo su personal está siendo capacitado y equipado con cubrebocas, guantes, caretas y con todo lo que deben hacer a la hora de recibir a los huéspedes; con termómetros digitales se les tomará la temperatura corporal y en caso de que alguno de ellos resulte con más de 37.5 como lo indica Salud, se deberá aislar y dar seguimiento para verificar toda su sintomatología en coordinación con los expertos, pues explicó que no se le negará el acceso a ningún visitante.

Por otra parte, explicó que en caso de que alguno de los huéspedes al encontrarse ya alojado en alguno de sus hoteles, posteriormente presente la sintomas de contagio por Covid-19, de inmediato será aislado en una de las habitaciones y se dará parte a las autoridades de salud, para que se proceda según sea el caso, pues reiteró que no se le negará el acceso ni la atención a ninguno de los huéspedes.

