Pequeñas acciones por el medio ambiente: Gordillo Vega

Son las pequeñas acciones las que pueden cambiar al mundo, es el mensaje que busca posicionar desde el Congreso la diputada local Andrea Gordillo Vega, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Recursos Naturales.

Para ello, la legisladora impulsa un Programa denominado Únete al Reto, que propone ocho acciones concretas con las que empleados, legisladores y todos los ciudadanos se pueden sumar en lo inmediato para mejor el medio ambiente en la entidad:

1) Recicla y Reutiliza el papel utilizándolo por ambos lados. 2) Usa termo para tomar líquidos. 3) Aprovecha la luz natural de tu oficina. 4) Apagar el monitor de tu computadora cuando no la utilices. 5) No olvides apagar todas las luces antes de salir de tu oficina. 6) Mantén el brillo de tu pantalla en un nivel medio. 7)Desconecta los aparatos eléctricos que no uses. 8) Utiliza las escaleras en lugar del elevador.

“La propuesta a favor del medio ambiente es prioritaria, así que no vamos a parar en seguir impulsándola, porque son esas pequeñas acciones las que podemos emprender para mejorar el medio ambiente en la entidad”, reflexionó la legisladora.

Hacia el exterior del Congreso, la legisladora, quien representa el Distrito I con cabecera en Cuernavaca, pidió la colaboración de los ciudadanos para que entre todos vigilen que nadie tire la basura en la calle; de igual manera se pronunció por impulsar la cultura de la separación de los residuos sólidos desde casa.

Se pronunció por no “sobrelegislar” en el tema ambiental y exhortó a que mejor se “apliquen efectivamente las leyes” existentes en la materia.

En el marco de la sesión de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Recursos Naturales del Congreso, este miércoles fue aprobado el Plan de Trabajo Anual, presentado por la diputada Andrea Gordillo Vega en su calidad de presidenta, reportó más tarde el área de prensa del Congreso a través de un boletín.

El plan de trabajo anual tiene como objetivo “lograr un equilibrio entre el desarrollo humano, el medio ambiente y los recursos naturales, coordinando acciones con el Ejecutivo estatal, gobiernos municipales, federal y organismo autónomos.

A la sesión de la comisión asistió como invitado el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en la entidad, Constantino Maldonado Krinis.