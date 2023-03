Pepenadores y vecinos llenan a Tlaltenango de basura

El ayudante de Tlaltenango, Alberto Michel Quechoz Zárate hizo un exhorto a las y los habitantes del poblado para que no dejen sus bolsas de basura en las aceras o vialidades en días y horarios que no corresponden, ya que admitió que se genera una problemática con los pepenadores, quienes abren las bolsas para buscar botellas de plástico y latas, pero después tiran el resto de la basura en la vía pública.

“Ahorita lo que vemos aquí es la basura que llega en bolsas, pero las mismas personas vienen y las abren para sacar lo que son las latas, y ya no las cierran, llegan y literal las cortan, entonces luchamos todos los días contra la basura”, manifestó Quechoz Zárate en entrevista con El Sol de Cuernavaca.

Zonas aledañas a la ayudantía de Tlaltenango como la calle San Jerónimo, las canchas de usos múltiples frente a las oficinas y la propia glorieta son los focos rojos donde se detectó que la gente no sigue los lineamientos.

El ayudante municipal, dijo que esto trajo como consecuencia que no sólo los vecinos, sino también los ciudadanos que transitan por estas calles depositen su basura ahí, donde no corresponde.

“Como ya lo deben saber está prohibido dejar la basura en vía pública, y esta basura que vemos ahí es generada por los mismos vecinos y transeúntes”, externó.

Quechoz Zárate añadió que esta situación que padecen no es de hoy, sino que históricamente la ciudadanía no atiende el llamado para que no dejen sus residuos sólidos en la calle.

“Si tú ves los colaboradores de la ayudantía la van a recoger y van a dejar bien, pasa el camión de la basura, se la lleva y a los dos minutos vas a ver dos o tres bolsas ahí puestas”, dijo Quechoz Zárate.

Mencionó que buscarán el apoyo de la cámara del C5 que está en la avenida Emiliano Zapata, para identificar a quienes realizan estas prácticas.

Multas por dejar basura fuera de horario

Existen multas que impone el Ayuntamiento de Cuernavaca a quienes hagan mal uso de los residuos sólidos, las cuales van desde los cinco mil hasta los nueve mil pesos, además de una remisión ante el juez cívico, esto dependiendo de la gravedad de la falta, que podría escalar a un tema penal.

Por último, Quechoz Zárate recordó que los horarios de recolección en el poblado son de lunes a viernes primero a las 10:00 horas y posteriormente a las 16:00 horas, así como a las 11:00 horas el camión pasa por la avenida Emiliano Zapata.