Eliacín Salgado busca una 'pensión dorada'; diputada se inconforma

“No se vale” que el extitular del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Eliacín Salgado de la Paz, esté solicitando una pensión dorada, señaló la diputada local del Partido Nueva Alianza (PNA), Ruth Cleotilde Rodríguez López.

La diputada, integrante de la Mesa Directiva del Congreso Local, señaló que recientemente en sesión ordinaria, al leer la correspondencia, se dio cuenta de que el exfuncionario solicita una "pensión dorada" por cesantía y edad avanzada.

“No se vale, y menos que no haya dejado un recurso etiquetado para ese rubro educativo (pago de aguinaldo de jubilados y pensionados)”, expresó.

Ruth Cleotilde Rodríguez indicó que la solicitud de Eliacín Salgado será turnada a la Comisión del Trabajo, donde espera que los integrantes analicen el tema a fondo.

Si por ley cumple con los requisitos, yo creo que no podemos hacer nada, pero ya no me corresponderá

Indicó que, desde su perspectiva como maestra jubilada, y no como diputada local, no está de acuerdo en que se le otorgue una pensión dorada al ex titular del IEBEM.

¿Cuántos maestros jubilados tienen una pensión de 3 mil, 4 mil pesos mensuales? Si él se va con una pensión dorada, no puede ser posible

Indicó que el tope mensual en UMA de pensión para un jubilado en 2024 es de aproximadamente 32 mil pesos, monto que podría alcanzar el exfuncionario.

“¿Por qué él va con una pensión dorada? No sería justo desde mi punto de vista muy particular, muy personal, como maestra, como docente. Como legisladora, no me corresponde a mí; será la Comisión del Trabajo la encargada de analizar si jurídicamente, si legalmente, le corresponde este derecho”, concluyó.