Peligran los hoteles de Tequesquitengo

Hoteleros de Tequesquitengo confían que la renta irregular de casas podría poner al borde de la quiebra a muchas empresas del sector, así como elevar el riesgo de contagios de Covid-19. El presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios del Club Náutico, Víctor Hugo Olmos Dávila, advirtió que la baja afluencia de turistas ya se presentaba antes de la pandemia; sin embargo, en los últimos meses se ha agravado.

A la falta de visitantes, añadió, habría que agregar que el índice de casas en renta se elevó de manera irregular, pues no se hace bajo ningún protocolo de salubridad o norma sanitaria, lo que, además, ha golpeado severamente a los hoteleros.

“La renta de casas también está generando un problema, no están regularizadas; se habla incluso de fraudes precisamente por eso, porque no hay ninguna regularización en Tequesquitengo, además de que como no está regularizado se hacen escandalosas fiestas que rompen con la zona de descanso y se vuelve ahora una zona de fiesta”.

Asimismo, denunció que ha incrementado el ambulantaje que se asienta de forma irregular en la vía pública. Ante esta situación advirtió del riesgo que representa que las autoridades no regulen y supervisen que se cumplan con las medidas sanitarias.