Pelean profes por 20 millones

Con un fondo político o económico, personal de la Cooperativa de Ahorro y Préstamo del magisterio de la sección 19 en Morelos detuvo sus actividades, el Consejo de Administración está dividido y confrontado; el deceso del presidente Pedro Pino trajo como consecuencia la disputa por el control de la caja de ahorro que cuenta con un capital de más de 20 millones de pesos. Sin embargo las partes asumen que el recurso de los 6 mil socios está garantizado, aunque el problema tendrá que ser resuelto en los tribunales.

Aunque el conflicto se ha ido agudizando desde mayo del 2012, cuando hubo un resolutivo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que ordenaba la suspensión de la captación de recursos y otorgamiento de créditos; y desde el pasado 17 de mayo, cuando el presidente del Consejo de Vigilancia declara el derecho de veto, debido a la negativa de la gerente general María del Rosario Rodríguez González y del asesor jurídico, Carlos Alberto Santiago Pimentel de transparentar los informes financieros, administrativo, jurídico y laboral, y de hacer nombramientos del consejo de administración que consideran al margen de la ley, como el de familiares cuyo esposo es el contador de la cooperativa; por ello, ahora con más de una semana ocupando un área del edificio en la cooperativa, el grupo de inconformes reclama transparencia y el desconocimiento de los dos personajes mencionados.

"Nosotros jurídicamente tenemos acreditada la personalidad en los dos juicios, y estamos resguardando esta parte de las instalaciones a petición de los socios", para eso el sábado nuevamente han convocado a la asamblea de socios y decidir qué acciones van a tomar en el futuro inmediato porque presumen malversación", afirmó, Pedro Herrera Trinidad, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del magisterio.

Señalaron que tan solo en este año puede haber al menos una pérdida de dos millones de pesos, pero de manera licita o no -lo cual puede ser sujeto de revisión- se le han pagado al abogado por los juicios que lleva casi 6 millones de pesos, "no nos consta que haya sido robado, tal vez esté justificado pero no somos quienes para hacer un juicio, solo abrimos una carpeta de investigación para el deslinde de responsabilidades".

Confió que una vez que las personas que están atrincheradas en las instalaciones entreguen la documentación se procederá a una auditoria y si no existe nada irregular entonces no será necesario hacer denuncia, pero en caso de un faltante se tomarían acciones legales.

Acusaron que a más de un año de haber muerto el presidente Pedro Pino la negativa a transparentar los recursos por parte del grupo que acompaña a María del Rosario fue evidente, y luego de ser desconocidos por el consejo de administración con documento notarial se han negado a dejar las instalaciones.

"TIENEN INTERESES POLITICOS"

Atrincherada en sus oficinas, en el segundo piso con personas que cuidan el ingreso en una puerta donde colocaron un pesado armario, María Nieves Maldonado Rendón, acusó que en realidad lo que el grupo minoritario busca es adueñarse de la Cooperativa magisterial para tener un poco de poder .

Presumió ser una maestra de intachable trayectoria en el magisterio morelense, y dijo que probablemente sus detractores solo buscan apropiarse de ese espacio por un interés personal o económico, incluso político por la cercana renovación del SNTE en Morelos.

De entrada aceptó que hay familiares trabajando en ese lugar pero no es nepotismo porque no se trata de una instancia de gobierno, además las personas tienen el perfil para desempeñar el cargo.

Advirtió que actualmente la autorización solicitada por la Cooperativa ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se encuentra pendiente de resolver, ya que existe una impugnación ante la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regularización, en la Ciudad de México.

Explicó que el conflicto surgió tras el fallecimiento del presidente del Consejo de Administración, Pedro Pino Flores, en octubre del 2018, ante lo cual, la Cooperativa eligió al Profesor Pedro Herrera Trinidad como nuevo presidente; sin embargo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determinó que el procedimiento no se hizo conforme a la ley y estatutos de la Cooperativa.

Por ese motivo los integrantes del consejo de Administración resolvieron que el procedimiento se realizara de nueva cuenta, y hubo varios inconformes, quienes decidieron realizar otro procedimiento, mismo que se concretó el 25 de marzo del año pasado, sin cumplir con el número mínimo de asistencia de socios requerido para llevar a cabo dicha asamblea. Pero no obstante saber que dicha situación era ilegal, protocolizaron la irregular asamblea, obteniendo un poder notarial número 319,972.