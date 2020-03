Pelean políticos por la pandemia

El gobierno estatal debe asumir su responsabilidad ante la pandemia y definir estrategias de remediación una vez que concluya la emergencia sanitaria; además de reforzar las campañas preventivas con el fin de concientizar a la población y evitar una mayor propagación y que Morelos no sufra una crisis sanitaria que a la larga no pueda atenderse, coincidieron el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, y el vicario de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera.

Sin embargo, ante las críticas en torno a las medidas aplicadas por el gobierno estatal, la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Cecilia Rodríguez González, señaló que éstas sólo demuestran el canibalismo en momentos en que se requiere unidad, por lo que pidió al sector productivo acercarse a la dependencia con el fin de conocer el esquema de apoyo a empresas que demuestren ser afectadas por la pandemia y la cuarentena.

Al concluir la sesión del comité municipal de salud ante el Covid-19, el alcalde de Cuernavaca recomendó hacer reasignaciones de los recursos en forma urgente, incluso desaparecer la oficina de la Gubernatura para usar su presupuesto y así ayudar a familias vulnerables.

No dudó que la etapa más difícil está por llegar a los morelenses, y aunque por el momento no habrá toque de queda en la capital, sí es necesario que los ciudadanos entiendan el grado de su responsabilidad cuando no se resguardan en sus casas.

El alcalde capitalino, mencionó que desafortunadamente el gobierno estatal aún no se ha hecho presente para los temas de salud, económico, turismo, o fomento económico “para que nos digan qué van hacer ellos con la economía, sobre todo como reedireccionar y desaparecer ciertas áreas del municipio o desaparecer algunas áreas del gobierno del estado; esperaría que de parte del gobierno del estado, los millones asignados a la oficina de la gubernatura se reedireccione hacia la compra de alimentos para las comunidades”.

Al respecto, el vicario de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, acentuó que los gobiernos necesitan aplicar las medidas necesarias tanto al exterior como al interior, bombardeando a los ciudadanos sobre las acciones a implementar, así como siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante la pandemia del Covid- 19 en el país, la Iglesia Católica determinó desde esta semana celebrar las misas sin la presencia de los fieles, con el fin de evitar una mayor propagación.

Además de suprimir el saludo de paz desde hace dos semanas y ante la emergencia sanitaria en México, los oficios de Semana Santa (viacrucis y la procesión del silencio) serán a puerta cerrada.

Sobre incertidumbre que se pudiera generar en los empresarios, la titular de Economía, Cecilia Rodríguez, refirió que la bolsa económica que fue anunciada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo surge de recursos Fidecomp, Fifodepi, y el Fondo Morelos, así como de Nafin; sobre las reglas de operación confió que están definiéndose, pero no se puede pasar por alto ciertos requisitos de operación, los cuales deben ser aprobados, y solo resta cumplir con los términos para que sean publicadas la próxima semana.

Sin embargo, advirtió que son empresas morelenses las beneficiarias y el apoyo será principalmente distribuido a las micro, pequeñas y medianas empresas, que en Morelos es un sector muy grande, cercano a las ocho mil unidades económicas solamente de un sector.

Recordó que en el Plan Estatal de Apoyo a la Economía y al Empleo la bolsa es de 300 millones de pesos, para atender los efectos adversos que la pandemia de coronavirus genere a las empresas en el estado.

Mientras que para el diputado Marcos Zapotitla Becerro las críticas sin fundamento y el vacío de poder generado por los alcaldes es ruin.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Encuentro Social (PES) refirió que estos no son tiempos de confrontación y menos que el tema de salud sea utilizado de manera "perversa" por parte de los ediles; aclarando el gobernador está atendido las indicaciones establecidas por el Gobierno Federal para evitar mayores afectaciones por la presencia del Covid- 19 en el país.

Con información de Israel Mariano