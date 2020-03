Pega la pandemia a la economía

Comerciantes establecidos de Zacatepec piden una reunión con autoridades municipales para tomar acuerdos sobre las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia y el desplome del 50 por ciento de las ventas, manifestó Talía Robles Galván gerente de la Cámara Nacional de Comercio de Zacatepec (Canaco) luego de advertir que además del Covid-19, les pega la proliferación del comercio informal y la inseguridad.

“Se están cayendo muchísimo las ventas, no sale ni siquiera para cubrir los gastos mínimos”, expuso Talía Robles Galván, entrevistada en las instalaciones Ayuntamiento de Zacatepec a donde acudió a pedir una cita para reunirse con la presidenta municipal, y determinar qué procede en relación con el Coronavirus, dijo al reconocer que hasta ahora no han tenido un acercamiento para enfrentar este problema.

“Sobre todo, porque el comercio informal, se nos ha venido encima”, dijo en torno a la invasión del comercio semifijo en ambas aceras de la avenida Escuadrón 201, que están afectando mucho a los establecidos, ya que son solo comerciantes con frutas de la temporada, y aunque reconoció que todos tienen derecho a la actividad del comercio, la autoridad tiene la obligación de reubicarlos en un lugar donde no estén invadiendo las calles.

No se trata de ambulantes, se trata de comercio semifijo que ofrecen desde joyería, flores, jitomate, ropas, chiles y una gran variedad de abarrotes, equipo electrónico está afectando al comercio establecido, y se trata de productos que nadie regula, ya que es comercio informal, no pagan derechos, ni impuestos y ni servicios, aunque sí le representan ingresos a la autoridad municipal por el cobro de piso.

“Eso nos está afectando mucho, queremos que hagan valer nuestros derechos porque la situación ahorita es emergente, no será un obstáculo, sino un paliativo para la autoridad, para que no se vea más mermada el ingreso a las familias del comercio establecido de este municipio, solo se requiere el control y reubicación del comercio informan que sigue proliferando”.

Advirtió que aunque en Zacatepec no hay casos concretos de Covid-19, es un hecho que el problema existe, y en México que se pasó a la fase dos, pero no vamos a esperar hasta que el hospital esté lleno para tomar medidas porque es precisamente lo que puede ocurrir y con el municipio no acuerdos para tomar medidas: “en la misma familia, sino previenes puede llegar a contagiarse”.