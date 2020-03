Ante la falta de capacidad en gran parte de las comparecencias por la glosa del primer informe de gobierno, el Poder Legislativo pedirá cambios al interior del gabinete estatal, sostuvo el diputado presidente del Congreso de Morelos, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.

Precisó que serán muy analíticos y específicos plasmando específicamente lo que obedezca a la funcionalidad y no al gusto o a la preferencia por funcionario, toda vez que diversos funcionarios, como el jefe de la Oficina de la Gubernatura o la Secretaría de Desarrollo Agropecuario no brindaron la información requerida para solventar dudas o a su consideración, no han cumplido con su encomienda.

Si bien es facultad del mandatario estatal remover a los integrantes del gabinete, los parlamentarios promoverán los cambios en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento del Congreso de Morelos, “establecer su posición política al respecto”.

VIDEO || Pedirán legisladores cambios en el Ejecutivo