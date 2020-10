Pedirá alcalde auxilio a AMLO para la seguridad

El presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, adelantó que durante la visita del jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, buscará un acercamiento en el que solicitará un nuevo análisis sobre las estrategias en materia de seguridad implementadas en el país, a fin de permitir que las condiciones mejoren en favor no sólo de la capital, sino que tenga impacto en todo el territorio morelense.

Tras las inconformidades por parte de transportistas ante la muerte de uno de sus líderes, el edil lamentó el hecho y ofreció ser interlocutor entre ellos y el Gobierno Federal con el fin de encontrar un punto en el que la aplicación de la justicia y la seguridad prevalezca en el sector.

"Si los resultados no están siendo favorables y sigues haciendo lo mismo, pues bueno, no esperes que cambien los resultados; debe haber una nueva estrategia y un nuevo análisis".

El cambio de estrategia debe contemplar que los Ayuntamientos tengan mayor participación y no ser sólo espectadores dentro del Mando Coordinado; "tampoco vamos a pedir cosas que para la situación económica del país sea poco probable que se hagan".

El edil aseguró que los oficios fueron externados desde el miércoles a otros municipios de la zona conurbada, sobre la necesidad de una reunión para ver el tema de estrategia del Mando Coordinado; "es increíble que no exijamos que las cámaras estén funcionando, si el mobiliario sirve o no, y si no, hay que quitarlo".

Finalmente, lamentó que sea una constante que en situaciones de violencia sean las cámaras de video vigilancia de las empresas las que proporcionen testigos para las pesquisas y no las propias de la Comisión Estatal de Seguridad.

