Patrimonio histórico abandonado por gobiernos

En Morelos, las autoridades estatales y municipales se han olvidado sistemáticamente del rescate y conservación de su patrimonio cultural, no solo de monumentos históricos, sino también de sitios arqueológicos, entregando en su caso, permisos para fraccionar y construir.

Si bien hay muchos monumentos y zonas que directamente no están bajo custodia de las autoridades municipales y estatales, sí son corresponsables en la protección y salvaguarda del patrimonio cultural del estado; así lo establece la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

No obstante, las autoridades siempre relegan el trabajo como si los únicos responsables fueran las autoridades federales, en este caso, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), reconoció Gustavo Garibay López, historiador y promotor por la defensa del patrimonio cultural en el estado.

El patrimonio arqueológico, aseveró, es un rubro que se encuentra totalmente abandonado debido a que muchos se ubican al interior de los ejidos donde las autoridades estatales y municipales han otorgado permisos tanto para fraccionar como para construir; “esto tiene una complejidad jurídica, pero es importante que la gente lo sepa porque establecen el hábito de participación de las autoridades de acuerdo con su óptica de competencias”.

Morelos, indicó, cuenta con más de mil sitios arqueológicos que han sido severamente afectados por la falta de protección de manera plena, al no contar con la presencia constante del INAH y de las autoridades locales. Como ejemplo mencionó el caso de las ruinas de Chimalacatlán, en Tlaquiltenango, uno de los sitios arqueológicos más importantes del estado, a decir del historiador, que ha representado una serie de retos en términos de investigación, puesto que no se cuenta con datos que hablen de una investigación arqueológica sistemática y no ha tenido la presencia de las autoridades para su conservación.

En Tlatizapán, recordó, hubo una serie de eventos desafortunados en un predio considerado zona arqueológica donde destruyeron una serie de basamentos. Asimismo, en la construcción de carreteras muchos sitios prehispánicos se han visto perjudicados, así ocurrió en el Parque Nacional El Tepozteco con la ampliación de la carretera México-Cuernavaca-México-Cuautla.

“Esos son como los más paradigmáticos que nos hablan del estado muy lamentable de no reconocimiento de las autoridades para intervenir de una manera cuidadosa, sobre todo considerando que Morelos tiene el Centro INAH con gente con la más alta responsabilidad en materia de investigación arqueológica”, señaló.

Pero así como se presenta esta falta de interés en zonas arqueológicas, también se registra en edificaciones históricas, como son los conventos, iglesias, acueductos y otro tipo de construcciones de tipo civil, tal es el caso del Hospital de la Santa Cruz en Oaxtepec, que si no fuera por el sismo del 19 de septiembre de 2017, que tuvo que ser intervenido, hubiera quedado en el abandono.

Garibay López puntualizó que otro gran ejemplo de la omisión de las autoridades municipales es que no se han preocupado por regular el estatus de ciertos inmuebles para lograr que queden bajo su resguardo, lograr su conservación y hasta poder transformarlos en museos.

Refirió que es palpable el abandono, toda vez que se han generado acciones cosméticas, de simulación, que quedan en una primera etapa pero no se profundiza, “no se trata de raspar la pintura y volverlos a pintar cuando los edificios se están colapsando por abajo, al interior, cuando no han sido puestos en mantenimiento sus techumbres, todo esto nos habla de una política de ignorancia y de omisiones”.