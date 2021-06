Partidos políticos no cumplieron con la paridad en el proceso electoral

En este proceso electoral los partidos políticos no cumplieron con la paridad, aseguró Angélica Sánchez Santiago, representante legal de Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina (CIDHAL) y quién dijo están atentos a los resultados electorales y ha observado que en el caso de votaciones de diputados locales, virtualmente 6 mujeres llevan ventaja.

“En cierta forma los partidos políticos no cumplieron con la paridad, porque algunas de sus candidaturas que registraron no fueron aprobadas y entonces eso movió, incluso el Impepac tuvo que sacar un acuerdo para la sustitución, de primer entrada en el primer registro no quedo la paridad cumplida porque o hubo candidaturas aprobadas”, dijo.

En temas de violencia política, durante el tiempo de campaña se dio la renuncia a la candidatura a la alcaldía de Xochitepec, Alejandra Lagunas del partido Armonía por amenazas.

Asimismo recordó el proceso que ha llevado el alcalde con licencia de Tetela del Volcán desde 2019 y quien tiene denuncias de violencia política, a finales de mayo la Cuarta Sala pidió se le retirara la candidatura y registrara otra persona, pero se tiene conocimiento que impugnó la decisión y no se conoce la resolución.

Angélica Sánchez indicó que les dio tiempo de revisar los resultados del PREP de las 12 diputaciones locales, y son 6 las mujeres que llevan ventaja, con la captura del 83 por ciento de las casillas.

Las candidatas que llevan ventaja son: en el distrito uno Andrea Valentina Guadalupe del PAN-PSD; en el distrito 5 Macrina Vallejo Bello de Morena- Nueva Alianza- Partido Encuentro Social Morelos; sexto distrito Adriana Barrera Vázquez de Morena; el distrito 7 María Paola Cruz Torres de Morena- Nueva Alianza-PES; en el distrito nueve Luz Dary Quevedo Maldonado de Movimiento Ciudadano, en el decimo distrito Verónica Anrubbio Kempis.