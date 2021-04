Partido Verde denunciará a órganos electorales locales

Luego de no avalar dos candidaturas a diputaciones plurinominales, el Partido Verde en Morelos anunció que ante instancias federales solicitará la investigaciones de órganos electorales locales. La mañana de este lunes, Javier Estrada, líder del partido en Morelos, señaló que hace tres años les robaron las diputaciones plurinominales violando los derechos de los candidatos registrados y en el actual proceso electoral pretenden nuevamente perjudicar al Partido Verde y dejarlo sin representantes dignos.

Por su parte, Everardo Villaseñor, representante propietario del partido ante el Impepac, dio a conocer que el grupo de abogados especializados siguen trabajando en el tema al considerar que existen varios elementos jurídicos para promover una denuncia ante la Fepade.

Señaló que cada uno de los candidatos presentarán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las candidaturas plurinominales que no les fue avalada es la primera y segunda fórmula; “si bien es cierto que una calidad que te pongas como personas, o la calidad que se te reconozca por toda actividad que has hecho y todos los trabajos que has representado no te pueden conculcar tu derecho de votar y ser votado”.

Dijo que les manifestaron que no se cumplió el proceso de legitimación indígena y que no fue un documento idóneo.

El falló del Impepac fue: “tomando en consideración que el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO no acredita la autoadscripción calificada a través de los documentos idóneos demostró la pertenencia y vinculación conforme a las disposiciones de los sistemas normativos vigentes en la comunidad o pueblo indígena que refieren pertenecer”

Señalaron que resultaba procedente declarar el incumplimiento de tal requisito con base al análisis, precisan que tanto la candidatura 1 y 2, considerando a sus suplentes no acreditaron la autodescripción, se refieren a la constancia de acreditación indígena expedida por Gobierno Indígena Pulicultura y Étnico Tradicional de Estado de Morelos firmada por Marcelino Pina Jaimes; en estas fórmulas estaba registrado Javier Estrada.

“De lo anterior, se puede advertir que el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, no cumple con la acción afirmativa en materia indígena toda vez que en su lista de candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional incluye dos candidaturas indígenas, las cuales son de distintos géneros –en la primera y segunda posición de la lista de candidaturas de representación proporcional, propietario y suplente-, no acreditan la autoadscripción calificada en términos de lo previsto en el artículo 19 de los Lineamientos para el Registro y Asignación de Candidaturas Indígenas que participarán en el Proceso Electoral 2020-2021 en el que se elegirán Diputaciones Locales al Congreso", expresa el Impepac.