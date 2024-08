Participarán organizaciones civiles en mesas de diálogo con transportistas: SMyT

Organizaciones civiles, encabezadas por Juan Juárez Rivas, marcharon la tarde de este viernes por la avenida Plan de Ayala hasta las oficinas de la Secretaría de Movilidad y Transporte en rechazo al aumento de la tarifa del transporte público. Durante varios minutos, la vialidad se vio interrumpida, luego de que bloquearan ambos sentidos de la avenida en busca de una respuesta por parte del titular de Movilidad, Eduardo Galaz Chacón.

Bajo la consigna “Ni hoy ni en enero, el bolsillo del usuario es primero”, partieron a las 16:00 horas de Plan de Ayala casi esquina con Coronel Ahumada rumbo a las oficinas de Movilidad y Transporte, donde cerraron la vialidad por más de 30 minutos.

Los ciudadanos exigían respuesta a un pliego petitorio de cinco puntos que fue entregado a las autoridades de Movilidad hace un par de días, entre los que destacaba el compromiso de no aumentar la tarifa del transporte y respetar los descuentos a personas de la tercera edad.

El secretario de Movilidad y Transporte, Eduardo Galaz Chacón, atendió a los manifestantes, a quienes aseguró que el documento ya tenía una respuesta, misma que haría llegar a los líderes de las asociaciones civiles.

Quiero decirles que la postura del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte ha sido clara, en esta administración es no a la tarifa, no 50 centavos, no 1 peso, no nada.

Asimismo, se comprometió a que en la mesa de diálogo con transportistas habrá un representante de las organizaciones sociales para que la sociedad sea tomada en cuenta en las negociaciones con concesionarios.

Tras ser atendidos, los manifestantes poco a poco se retiraron del lugar y la circulación fue reabierta a los automovilistas.