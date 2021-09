Parque Los Venados en Jiutepec, en el olvido

El predio “Los Venados” cumplirá en 2022 un año más en "manos" de la empresa constructora "Casas Ara" que desde 2006 planea desarrollar un fraccionamiento de 264 departamentos a dos cuadras del Ayuntamiento de Jiutepec, en una extensión de más de 56 mil metros cuadrados.

En ese espacio los ecologistas ubicaron 26 plantas nativas, árboles de la región como tulipanes, jacarandas y hasta mangos; además, un estudio del Instituto de Antropología e Historia (INAH) determinó que existen vestigios prehispánicos que podrían ser considerados patrimonio histórico.

Pero con todo eso, la compañía que hizo su primer intento de desarrollo inmobiliario en 2006 trató en otras ocasiones de seguir con el proyecto, mas la inconformidad de los ciudadanos y ambientalistas se opusieron logrando frenar la construcción durante todos estos años.

Sin embargo, “Casas Ara” mantiene la posesión del inmueble que compró en el trienio 2003-2006 debido a que las propuestas que se le han presentado para expropiar un terreno, donde la constructora pueda concretar su plan, no han convencido a los directivos.

El último ofrecimiento le fue presentado a la compañía en 2019 por el gobierno de Jiutepec, pero también fue rechazado.

“Sigue siendo un lugar de especulación porque el dueño de la empresa Ara tiene la posesión y aunque no puede construir, pues podría hipotecarlo o disponer de él. Se habló de buscar otro predio para ofrecerle a Ara una permuta y rescatar ese espacio; hubo muchos compromisos pero no se cumplieron”, dijo la ambientalista Mónica Romero, integrante del Frente en Defensa del Predio Los Venados.

Esas promesas se realizaron en junio de 2017 cuando el exgobernador Graco Ramírez y el ex alcalde José Manuel Agüero anunciaron la creación de un Parque Urbano Sustentable que nunca se concretó.

“Actualmente el tema no se ha vuelto a tocar o no nos han invitado a acercarnos para comentar el estatus del predio. La verdad es que no vemos voluntad de ninguna parte; el actual Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado no representa los intereses de la gente, esta más enfocado a otros. Él es ingeniero y durante muchos años ha tenido que ver con la industria inmobiliaria, entonces no podemos esperar mucho de esa persona”, dijo.

En este sentido mencionó que es indispensable que el tema vuelva a ser puesto sobre “la mesa” del diálogo con la empresa, la sociedad civil y el Gobierno, para que se garantice que este “pulmón” no será modificado.