Parque Chapultepec estrena nuevo mural en su entrada

Este jueves 12 de septiembre el Parque Urbano Barranca Chapultepec de Cuernavaca estrenó un nuevo mural ubicado en la entrada principal.

La rehabilitación del muro forma parte de los trabajos que se realizan en el lugar para recuperar algunos espacios como la Casa del Tío Chueco, la trotapista, el área de recreación y los juegos infantiles.

Mural nuevo en la entrada del Parque Urbano Barranca Chapultepec de Cuernavaca. / Cortesía / Secretaría de Desarrollo Sustentable

El muro, que estuvo a cargo de Diego Jasso, contienen 31 especies de la flora y fauna endémicas, nativas, introducidas, amenazadas o en peligro de extinción en Morelos.

Algunos de los animales y flores que se pueden observar en el mural son:

Al lince americano

Un conejo de monte

Un amate amarillo

El venado cola blanca

Una nochebuena

Un cazahuate

Durante la inauguración del mural, el cual se realizó en 15 días, estuvo presente el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Morelos, José Luis Galindo Cortez, quien dijo lo siguiente:

"Nadie cuida lo que no ama, nadie ama lo que no conoce. Es por eso que el mural que ustedes hoy aprecian no únicamente plasma a la especie, sino su nombre y el estatus en el que se encuentra".

Por último, dieron a conocer que el mural se realizó con el apoyo de la organización ECOPIL: Arte Crea Conciencia A. C., quienes proporcionaron los materiales necesarios para la elaboración del mural.

Incluyen al cocodrilo "Gordo" del parque para recordarlo

Uno de los animales que destacó en el mural fue un cocodrilo de pantano, el cual fue plasmado para representar a "Gordo", el cocodrilo del Parque Chapultepec.

Esto se realizó para guardar en la menoría a "Gordo", ya que el pasado 22 de agosto las autoridades del parque anunciaron su muerte a sus 50 años de edad.