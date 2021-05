Paredes Sotelo & Asociados enfrenta la pandemia con vocación y perseverancia

La pandemia de Covid-19 impactó gravemente las finanzas de los litigantes en Morelos al mantenerse cerrados, por casi un año completo, sus áreas de trabajo. Si bien padecieron además el olvido de las autoridades, la vocación por dedicar su vida al derecho y a la búsqueda de la justicia, fueron el impulso para subsistir frente a la adversidad.

Este fue el caso del corporativo "Paredes Sotelo & Asociados", que desde hace más de 30 años ofrece un servicio de calidad en materias como civil, mercantil, penal, fiscal y laboral; conformado por un grupo de abogados expertos, que brindan atención las 24 horas del día.

Enrique Paredes Sotelo, abogado postulante y titular del corporativo ubicado en Cuernavaca, reconoció que pese a ser una actividad productiva en el estado, la contingencia sanitaria los perjudico de manera significativa, toda vez que los Códigos Procesales en el estado no contaban con la figura de la notificación en línea de los acuerdos, por lo cual a los juzgadores los agarro desprevenidos e imposibilitados para reformar los códigos, siendo ésta una facultad de la Cámara de Diputados.

Desde el 13 de marzo hasta el mes de noviembre de 2020 los juzgados federales y locales, así como la Fiscalía General del Estado (FGE) cerraron por completo, lo que afectó gravemente las finanzas del despacho “porque si no trabajamos no cobramos y no teníamos la calidad moral para cobrarle al cliente si su asunto no avanzaba”.

Por ocho meses, el corporativo "Paredes Sotelo & Asociados”, recordó, tuvo que bajar sus cortinas para acatar las medidas de seguridad sanitarias, en diciembre volvieron a abrir los juzgados pero solo para volver a cerrar, tras pasar Morelos a color rojo del semáforo epidemiológico; fue hasta el mes de febrero de este 2021 que los juzgados abrieron, retomando desde hace tres meses los asuntos pendientes, “estamos tratando de recuperar y avanzar en los litigios para poder dar un buen resultado al cliente y comenzar a cobrar honorarios”.

Ante el cierre del corporativo, Enrique Paredes Sotelo, avaló que en esta época de pandemia los ingresos disminuyeron a cero, teniendo que echar mano de recursos propios y de bienes que se tenían para poder salir adelante en los gastos que generaba el mismo despacho y la actividad personal como litigante, “y no tuvimos el apoyo de ningún ente federal ni estatal en referencia a esta actividad que es productiva en el estado”.

Precisó que se ofertaron algunos apoyos pero los mismos eran inaccesibles para la mayoría de los despachos, ya que muchos bufetes jurídicos no cubrían con los requisitos para acceder a ellos, teniendo que sobrevivir con ahorros.

“Fue casi un año de que el despacho se quedo sin trabajo pero afortunadamente estamos saliendo adelante y lo más importante que nadie en el despacho se contagio, hasta la fecha, porque hemos acatado las medidas de seguridad sanitaria, nos hemo cuidado mucho”.

El también presidente del Colegio de Abogados del Estado de Morelos, Enrique Paredes Sotelo, puntualizó que más de 10 mil abogados en toda la entidad se encontraron a punto de la bancarrota debido a casi un año de no trabajar por el cierre de juzgados y la Fiscalía General del Estado por la emergencia sanitaria.

Los servicios que otorgan son principalmente, civil, mercantil, penal, fiscal y laboral / Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca

El corporativo ofrece servicio de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas / Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca

Aunado a que esta situación, afirmó, las personas privadas de la libertad se vieron severamente afectadas porque no podían obtener una sentencia resolutoria o condenatoria, al mantenerse suspendidos los trabajos.

A un año de la crisis sanitaria que aún no ha dado tregua al estado y al país, el corporativo "Paredes Sotelo & Asociados" ha retomado paulatinamente los trabajos, en especial porque el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha limitado la capacidad de trabajo, el número de personal que acude a trabajar y el acceso al inmueble, que es mediante citas, “se nos complica un poco, no estamos tan libres, por ejemplo, entrar a un juzgado de distrito, sacar una cita, acudir a ella, o esperar a que nos notifiquen, estar al pendiente de las notificaciones por internet, es complicado pero tenemos que empezar a vivir con esta que es nuestra nueva normalidad”.

El litigio esta transitando en Morelos, pero una de las grandes consecuencias que ha dejado la pandemia es la reducción del personal dentro de la abogacía, por lo menos en el corporativo, Paredes Sotelo, detalló que ante esta crisis que han padecido algunos abogados optaron por buscar otras vías de ingresos, como trabajar en dependencias de gobierno o en las campañas políticas.

Sin embargo, existe otro grupo que sigue al pie del cañón litigando en buscar de reestablecer el acceso a la justicia en la entidad.

El corporativo "Paredes Sotelo & Asociados" tiene más de 30 años de funcionamiento, tras titularse como abogados, Enrique Paredes Sotelo y asociados decidieron comenzar a incorporarse a la vida productiva del litigante en el estado de Morelos, principalmente en Cuernavaca, fue así como decidieron formar un despacho jurídico.

Poco a poco con la confianza de los ciudadanos y clientes el despacho se fortaleció, logrando posicionarse en un estándar de clientes adecuado. Esto los motivo a formar la asociación civil, a efecto de dar un mejor servicio y variedad no solo en Cuernavaca, sino también en otras entidades del país.

Los servicios que otorgan son, principalmente, civil, mercantil, penal, fiscal y laboral. Aunado a estar ya posicionados en la entidad, son sucursal de algunos despachos importantes de la Ciudad de México, como el despacho del licenciado Carlos Mora y algunos otros de diversos estados.

El corporativo "Paredes Sotelo & Asociados" esta conformado como titulares, por cuatro abogados, un director general, que es Enrique Paredes Sotelo, y tres pasantes.

“Es complicado tener la confianza de los ciudadanos, al final la abogacía no se da porque tengas mucha publicidad, sino por la confianza y la recomendación de clientes sobre clientes y los conocidos que tenemos en la ciudad”.

Paredes Sotelo indicó que vivir del litigio sí es complicado porque la competencia es ardua, “hay jóvenes abogados que se preparan para desempeñar el litigio y desafortundamente a veces abaratan los costos de los honorarios y eso impacta en los despachos de los litigantes, pero al final toda la competencia es buena. Celebro que jóvenes abogados y abogadas se inicien en el campo de la litigación y con eso generar que el cliente tenga más gama de opciones para resolver sus asuntos”.

El corporativo "Paredes Sotelo & Asociados" ofrece a sus clientes todas las medidas de seguridad sanitarias, cuentan con un tapete sanitizante, gel antibacterial, termómetro, mientras que la mayoría de los clientes son atendidos al exterior del despacho, en el área de jardín.

El corporativo "Paredes Sotelo & Asociados" se encuentra ubicado en calle Vicente Guerrero número 31, en la colonia Acapantzingo en Cuernavaca, Morelos. El horario de servicio es de lunes a viernes de 9 a 15 horas.