Paraliza Ejecutivo la obra pública

Si en México de enero a mayo el valor de la producción en la construcción cayó hasta 22.8 por ciento, el estado de Morelos se convirtió en la entidad con el peor desempeño con una caída de 60.8 por ciento. Con el pretexto de la pandemia, el Ejecutivo, al ser el principal impulsor de esta área clave, paralizó prácticamente la obra pública, detuvo los proyectos y canceló la invitación a las constructoras morelenses a los trabajos. A casi dos años, además de la ausencia de política pública en proyectos, hay también una evidente falta de planeación.

TODO POR TRABAJAR SIN PLANEACIÓN

El investigador de Morelos Rinde Cuentas, Roberto Salinas no lo duda, en materia de obras públicas el gobierno estatal, carece de algo tan elemental como no conocer las necesidades en proyectos tanto de inversión como de obras que son prioritarios y necesarios. Desconocen “cuáles son las inversiones que pueden detonar un mayor crecimiento económico o impactar en otros rubros, creemos que eso hace falta como un factor principal, porque siempre se ha visto una adecuada planeación en el área. No parece haber una estrategia adecuada o hacia el futuro para este rubro”.

Algo que en verdad preocupa es que la obra pública sobre todo del 2019 alcanzó un gasto de mil millones de pesos, entre Obras Públicas, el INEIEM, y la CEAGUA, como las principales dependencias que ejercen recursos, pero y los proyectos muchos de los cuales no se sabe dónde están.

Aunado a esto, es esta área de Obras Públicas donde hay un gran énfasis al menos de este gobierno de Cuauhtémoc Blanco, en bachear calles o rehabilitar carreteras, pero cuando se habla de planeación tan solo el primer año se dedicaron a pavimentar avenidas de Cuernavaca y “nos parece que en primer lugar no es un ámbito que le competa a un gobierno estatal, sino que esto le corresponde más a los municipios, entonces parece que el primer año fue enfocado a Cuernavaca, quizá con una posible visión electoral o tratar de cubrir los pendientes que como alcalde Blanco Bravo no llevó a cabo”.

Roberto Salinas, confió que esto pone en evidencia como mientras se concentra recursos en un municipio en otros prácticamente están en ceros, y esto demuestra que no existe una estrategia enfocada a la ayuda de los municipios, sino por el contrario favorecer solo a unos, o se prioriza en los más baratos. Algo que le gusta mucho al gobierno de Cuauhtémoc Blanco es hacer adjudicaciones directas no tanto en obras públicas, pero si en el caso por ejemplo del INEIEM, transparencia ha dejado mucho que desear.

Al final es claro que el tema de obra pública no es como un rubro muy ordenado, adecuado y acotado a la ley en la actual administración, dijo el investigador. Y es que resalta que en este tiempo no se haya priorizado en las pocas obras a las empresas de Morelos, porque el 50 por ciento se otorga a empresas de otros lados. En este rubro llama la atención que las empresas beneficiadas además de morelenses, sean del estado de Guerrero, Campeche, y CDMX.

“Sin duda será importante que en los siguientes años tenga que ponerse a discusión con los sectores sociales, empresarial y los municipios, para saber de qué manera se puede ayudar o por donde debe encaminarse la política pública en materia de obras, y dejar de lado la asignación discrecional y eso no ayuda en nada a la economía del estado”.

FALTA DE GESTIÓN.

El experimentado ingeniero y recientemente Doctor Honoris Causa, reconocido por el General Armando Gómez Mendoza Director Escuela Militar, Lucio Ramírez Brugada, advirtió que a la actual administración estatal, simplemente no cuenta con capacidad de gestión, independientemente de la situación por la pandemia, la falta de recaudación o el recorte de las participaciones, ha demostrado una nula visión para gestionar recursos para proyectos de obra pública.

Solo de esa manera se explica que no se cuenten hoy con proyectos importantes en los municipios y en todo el estado a casi dos años de la actual administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Pero también advirtió que otra situación por la cual adolece la entidad es el conflicto político, entre estado y municipios.

El caso más representativo es Cuernavaca, el problema más grande que enfrenta en este momento es el deterioro del sistema de alcantarillado, el cual tiene casi 50 años, y hoy registra pérdidas de hasta 50 por ciento del vital líquido lo que repercute necesariamente en la administración del organismo, “lo que hay que hacer es cambiar todo el sistema de tuberías, pueden decir que no hay dinero o recursos, pero hay instituciones internacionales que pueden intervenir a través de la gestión se consiguen, pero debido al divorció entre municipio y el estado el proyecto no se puede hacer realidad”.

Hasta hoy dijo han intentado salir al paso de las críticas y de los cuestionamientos ciudadanos con obras pequeñas, que no trascienden y menos sirven para subsanar lo importante, porque casi todo el dinero etiquetado que les fue asignado lo han gastado en pavimentaciones y rehabilitaciones de carreteras, que para nada es una solución.

No dudó que al llegar el 2021 debido al proceso electoral que estará en marcha, seguirán con las obras “maquillaje”, pero proyectos de gran trascendencia que tengan un impacto en la vida económica y social todo parece indicar que al menos en este sexenio no llegarán.

AUXILIO, DEMANDAN LAS EMPRESAS.

Aunque hoy los números son contundentes, el que la administración estatal, solo beneficia a quién quiere y el recurso lo ocupa en proyectos que no trascienden, el pasado 15 de mayo sorpresivamente, se anunció la salida de Fidel Giménez Valdez como titular de Obras Públicas, y en su lugar fue designada como encargada de despacho, Leticia Nolasco Ortigoza.

Luego de la emergencia sanitaria, la administración estatal, determinó detener prácticamente todos los trabajos, y los encaminados a la inversión.

Por eso, integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, alertaron que de continuar esta política estatal de no invertir en la obra pública, el riesgo inminente para las 113 empresas de la Construcción es que cerrarán sus puertas por no ser contemplados en la escaza obra pública que realiza el gobierno morelense.

José Ignacio Domínguez Antúnez como presidente del organismo en el estado, urgió un encuentro con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, con el fin de generar en conjunto acciones que sumen a la pronta y urgente reactivación económica del estado debido que más de 3 mil empleos están en riesgo de perderse.

Desde el pasado 21 de julio los constructores habrían hicieron la primera solicitud al gobernador y posteriormente el 6 de agosto se reunieron con el Secretario de Gobierno Pablo Ojeda quien mostró una plena disposición a trabajar con la CMIC, pero a la fecha ese compromiso se convirtió solo en una promesa y las empresas de la CMIC siguen en las mismas sin poder participar en la obra pública.

A nombre de sus representados, Domínguez Antúnez mencionaba que se reunieron ya con la encargada de la Secretaria de Obras, Leticia Nolasco Ortigoza pero la funcionaria tampoco les resolvió nada, a pesar de que como constructores saben que de manera discrecional tal vez, pero si se lleva a cabo la obra pública por medio de "Invitación Restringida" es decir para quienes los funcionarios gubernamentales deciden entregar.

Pero también existen deudas de obras ya trabajadas y entregadas desde inicio de la actual administración de Cuauhtémoc Blanco, por más de dos millones de pesos a por lo menos diez empresas de la CMIC. Este reclamo advirtieron los empresarios constructores es una exigencia desesperada por subsistir; porque no es casual y si muy preocupante que Morelos entre las entidades de la república mexicana se encuentra desde hace varios meses en el último lugar del país en valor de producción de las empresas constructoras con una caída del menos 60.8 por ciento al mes de junio con relación al mismo periodo de 2019. Estos datos del Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción-CESCO- con información del INEGI, es un tema que debe preocupar al mandatario Cuauhtémoc Blanco que pareciera poco le interesa reactivar la economía del Estado.