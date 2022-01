Pandemia reduce cobertura en sector salud de Morelos

Producto de la pandemia por Covid-19 en donde todo el sector salud se vio obligado a reconfigurar su sistema de atención médica externa, la reconversión de hospitales y la concentración de su atención en enfermos de dicho padecimiento trajo como consecuencia el aumento de la población que no cuenta con servicios o que tiene deficiencias en los mismos. Para el caso de Morelos, el porcentaje de este tipo de población pasó de 20 a 30 por ciento durante el último año, reportan expertos.

En el foro “El acceso a los Servicios de Salud, un reto actual para México”, organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la doctora Rosario Cárdenas Elizalde, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en demografía de la salud, dijo que la brecha de desigualdad entre quienes tienen o no cobertura de salud se amplió aún más durante este último año, que para el caso de la entidad significó un incremento del 10 por ciento.

“En México en 2018 teníamos una carencia de acceso a servicios de salud, estábamos sobre un 16 por ciento, para el 2020 éste aumentó de manera considerable y es el fenómeno que más preocupa. Este es un país que tiene diferencias muy importantes entre los estados; lo que vemos es que la carencia retrocedió una década, el nivel que se observa en 2020 es muy similar a lo que se observaba en 2010”.

En 2018 Morelos reportó una carencia en servicios de salud de 17 por ciento aproximadamente, para el 2020 ésta alcanzó el 30 por ciento.

La investigadora del INSP, Arantxa Colchero, mencionó que a nivel país el acceso a la salud depende de la condición laboral, grave cuando en México el 50 por ciento se dedica al sector informal. En 2020, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), el 82 por ciento de la población buscó atención, el 81 por ciento dijo haber recibido atención y el 34 por ciento recibió atención en servicios públicos. La proporción que no buscó atención, la mitad dijo que no era nada grave, 12 por ciento no tenía dinero, 11 por ciento tenía miedo a contagiarse de Covid.

“En 2020 el 40 por ciento de la población está afiliada al IMSS, 10 por ciento al ISSSTE, 50 por ciento no tiene derecho habiencia y un porcentaje muy pequeñito está afiliado a otro servicio como Pemex, Sedena, etcétera. Lo grave que sucede en el país, tenemos que 49 por ciento de los afiliados al IMSS se atendió ahí pero el 13 por ciento en CAF (Clínicas Adyacentes a Farmacias)”.

En atención específica en personas con síntomas de Covid-19, el 76 por ciento se atención en el sector privado, 23 por ciento en las CAF y sólo 24 por ciento en el servicio público.

En general la población se atendió en un 57 por ciento en el sector privado, 18 por ciento en CAF y el 43 por ciento en los servicios públicos; en el IMSS se atendió el 23 por ciento, en el ISSSTE sólo el cuatro por ciento, el 15 por ciento no tenía derecho habiencia. Los CAF son demandados por su cercanía, es más barato y la atención es más rápida, según su encuesta.

En su turno, Laura Flamand Gómez, investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, dijo que México solo invierte el 2.9 por ciento del Presupuesto de Egresos (824.181 millones de pesos, comparado con Argentina que invierte el 6.6 por ciento y Brasil el 4.0 por ciento, es un presupuesto bajo).

“Son datos del Coneval, 15.6 millones de personas que se suman a las 20.1 millones que reportaban tener carencia de servicios de salud entre 2018 y 2020. No es que las personas hayan perdido acceso, no solo que hayan perdido el empleo y con ello su afiliación al IMSS, es claramente esta disminución en que la gente decía que tenían acceso vía Seguro Popular y que ahora no parecen reconocer este derecho que el INSABI (Instituto Nacional de Salud para el Bienestar) otorga”.

El gasto Per Capita de salud en México es sumamente inferior, tan sólo el IMSS gasta cinco067 pesos Per Capita en sus afiliados, el IMSS-Bienestar alrededor de dos mil pesos; el INSABI, tres mil 148 pesos; el ISSSTE, cuatro mil 994 pesos y Pemex, 27 mil 822 pesos, lo cual significa una fragmentación en el gasto de salud.

“El derecho a la salud en México depende en qué instituto te atiendas”.

José Luis Figueroa, investigador del INSP, reconoció que en 2020 se incrementó el gasto de bolsillo de las personas para hacerse de atención médica, un 46.10 por ciento de la población reportó gasto en salud, entre las razones la pérdida de empleo, perdió ingreso, que había síntomas de Covid-19.