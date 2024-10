Padres exigen condiciones dignas para el Centro de Atención Múltiple

Padres de familia del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 22 de Xochitepec exigieron instalaciones dignas para sus hijos a las afueras del Congreso del Estado. La matrícula de 50 estudiantes con discapacidad toma clases en una bodega y sólo disponen de dos baños.

“Nuestros hijos son especiales, no es posible que no tengan un lugar decente para estudiar, están todos amontonados y no es justo“, declaró la presidenta de la asociación de padres de familia en la institución, Carmen Chipolini.

A lo largo de 14 años han solicitado un plantel educativo, sin embargo, el proyecto quedó en el abandono. El DIF les prestó una bodega provisionalmente, pero la obra nunca avanzó a pesar de contar con la donación de un terreno gestionado por los padres de familia y el diputado Alberto Sánchez.

Esta mañana, afuera del Congreso del Estado, padres de familia del CAM número 22 de Xochitepec exigieron instalaciones dignas para sus hijos. Denunciaron que los estudiantes continúan recibiendo clases en una bodega



El Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) y a la Secretaría de Educación tampoco han atendido sus peticiones, por esa razón, confían en que la gobernadora Margarita González Saravia gestione un proyecto.

“Ella dijo que atenderá a los grupos vulnerables, y nuestros niños lo son. Aquí hay niños con discapacidad visual, autismo y la verdad es que no podemos seguir así. Hay lista de espera para entrar porque ya no caben”, agregó.

Estudiantes discapacitados también tienen derechos

Los menores son los más afectados por la situación, y la falta de empatía por sus necesidades especiales sólo interrumpe su proceso de aprendizaje.

“Se ponen de mal humor, luego no tienen dónde hacer bien sus actividades. Queremos que nos ayude la gobernadora y los diputados para que ya se haga la escuela“, dijo la señora Nora Sánchez.

Los padres lamentaron que no todos tienen las mismas oportunidades de pagar educación privada para sus hijos y se organizan como pueden, haciendo rifas o buscando donaciones para cubrir gastos básicos como cambiar focos descompuestos.

“El terreno ya está vandalizado también, de verdad no pueden seguir así los niños, ellos también tienen derechos y entre ellos es la educación digna, aquí en las fotos se ve que se sientan en sillas de plástico, uno de los baños ya está roto”.