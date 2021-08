Padres decidirán si sus hijos regresan a clases presenciales

Padres de familias serán quienes decidan a través de una carta responsiva si se da o no el regreso a clases presenciales, para que de esta manera se deslinden responsabilidades a docentes y directivos, señaló el director de la escuela primaria Plan de Ayala de Cuautla, Luis Reye Vera Yañez.

Explicó que para este ciclo escolar se ha determinado el regreso a las aulas, al señalar por parte del gobierno federal que las clases son consideradas una actividad esencial, a pesar de que esta tercera ola de contagios está pegando y afectando principalmente a jóvenes y menores de edad, al ser el sector que hasta el momento no han recibido la vacuna contra la Covid-19.

Vera Yañez señaló que además, en esta etapa, se está informando de nuevos casos positivos de Covid de personas cercanas, por lo que considera que es de gran riesgo un regreso a las aulas a pesar de que ya es necesario, pero precisó que actualmente no existen las condiciones y esto se debería considerar cuando Morelos esté en semáforo color verde.

Asimismo, dijo que directivos de escuelas primarias de Cuautla han solicitado a los padres de familia durante el proceso de inscripción que realicen la entrega de cartas responsivas en donde se señala si aceptan o no el retorno a clases de manera presencial.

“Si los padres de familia me dicen a través de esa carta que sus hijos no regresan a clases, yo lo que voy hacer es levantar un acta junto con el Consejo de Participación Ciudadana en la cual informaré cuál es la decisión de la mayoría de los padres, si es o no, el regreso a clases, se establecerá que no se abrirá la escuela por decisión de los padres”, detalló.